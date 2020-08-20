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Экономика ,  
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Бизнес замедлил деловую активность после всплеска в июне

Всплеск оптимизма в июне после снятия строгих ограничений сменился стагнацией деловой активности. Доходы населения и спрос не восстановились, что отразилось на выручке предприятий, показал опрос Промсвязьбанка и «Опоры России»
Фото: ean Gallup / Getty Images
Фото: ean Gallup / Getty Images

Ослабление карантина и меры господдержки обеспечили оживление малого и среднего бизнеса в июне. Предприниматели адаптировались к новым условиям, но последствия кризиса продолжают сдерживать деловую активность. Таковы результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).

В июне Индекс RSBI достиг мартовских значений и составил 45 пунктов. Однако уже в июле показатель снизился до 44,2 пунктов, оставаясь ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о развитии бизнеса.

«Эффект позитива от отмены строгих ограничений прошел, предприниматели более прагматично оценивают перспективы ведения бизнеса в условиях пандемии», — отмечает вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

В июле в опросе участвовали 1621 предприятие малого и среднего бизнеса из всех регионов. Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года. Лишь в январе индекс превысил 50 пунктов, составив 51,4 пункта.

По основным показателям наблюдается или сохранение или снижение деловой активности:

  • выручка выросла у 8% опрошенных против 5% в июне. Ожидают роста в будущем 32% против 26% в июне;

  • как и месяцем ранее, 75% предприятий малого и среднего бизнеса сохранили штат, 18% увольняли сотрудников;

  • доля компаний, сокращающих инвестиции, снизилась до 25 с 28% в июне. В ближайшие три месяца наращивать инвестиции планируют в 2,5 раза больше предпринимателей, чем сокращать: 21% против 8%;

  • доля тех, кто пользуется кредитами, сократилась с 17 до 11%.

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии
Экономика
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Стагнация деловой активности вызвана низким спросом, прокомментировал РБК член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин: «Мир уже не тот, каким был до пандемии: рынки сбыта сократились, и многие производства значительно сократили объемы выпуска. Бизнес уже не так амбициозен, как прежде. Нужны новые рынки и возможности».

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик коронакризиса, упали на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Это рекордное падение с 1999 года.

К тому же в летние месяцы, сезон отпусков традиционно падает деловая активность. «Спрос на целый ряд товаров и услуг падает, люди потребляют гораздо меньше», — отметил Порошин.

Малый и средний бизнес в кризис получил отсрочку по налогам, мораторий на проверки и банкротства, гранты на выплату зарплат по 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника, зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80% работников. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.

Автор: Ольга Агеева
Теги: деловой климат, малый и средний бизнес, доходы населения, рабочие места
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