Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства

Доля российских компаний, оказавшихся под угрозой банкротства из-за коронавируса, выросла до 32%, показал опрос ЦСР. Больше половины из них не защищены антикризисным мораторием на эту процедуру

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Доля российских компаний, подверженных риску банкротства, за время действия карантинных мер выросла с 28% на первой неделе самоизоляции до 32% к концу апреля, свидетельствуют результаты исследования ЦСР (есть в РБК). Последний опрос проводился с 20 по 26 апреля.

Наибольшая доля потенциальных банкротов — в сферах торговли и услуг (40%), наименьшая — в отраслях энергетики и других ресурсов (24%). Риск банкротства сейчас вдвое выше уровня кризиса 2014 года, сообщила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на онлайн-презентации исследования.

В ЦСР особо указали, что более половины компаний из числа находящихся под угрозой финансовой несостоятельности (58%) не подпадают под введенный в начале апреля полугодовой мораторий на банкротства. Он касается только наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Чаще всего говорят, что не относятся к числу компаний из наиболее пострадавших отраслей, представители предбанкротных компаний из сферы здравоохранения и фармацевтики (80%), а также финансов, инвестиций и страховой деятельности (80%).

В топ-3 главных причин угрозы банкротства входят резкое снижение спроса на продукцию и услуги (63% опрошенных), невозможность обслуживать кредиты (60%) и вынужденная приостановка деятельности из-за карантинных мер (57%). Нарушение обязательств со стороны контрагентов указали 32% опрошенных, задолженность по зарплате — 25%, а каждая десятая компания подвержена риску банкротства из-за задолженности по аренде.