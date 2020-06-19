Мурашко заявил о возможном включении борьбы с инфекциями в нацпроект

Нацпроект «Здравоохранение» может пополниться федеральным проектом, посвященным борьбе с инфекционными заболеваниями. До этого в нем отдельно выделялись только сердечно-сосудистые заболевания и онкология

Михаил Мурашко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью порталу »Будущее России. Национальные проекты».

«Это сегодня фактически уже ложится в документы», — отметил он.

По словам Мурашко, эпидемия коронавируса уже показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями. «Однозначно нужно менять подходы для маршрутизации пациентов к месту, где они получают лечение. Поменялся подход к доступу к медицинской продукции, система принятия решений о финансировании отрасли, информационная часть. Таких примеров много, очень много. Разумеется, нам еще предстоит работа над ошибками, и, конечно же, мы уже сегодня это делаем, планы на холодный период наработаны», — сказал он.

Мурашко подтвердил, что ожидает вторую волну эпидемии, однако в ведомстве считают, что «она не будет такой, как первый приход инфекции».

Сейчас в структуре нацпроекта «Здравоохранение» есть несколько федеральных проектов, направленных на борьбу с конкретными заболеваниями. Это проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Всего в структуру нацпроекта входят десять федеральных проектов.