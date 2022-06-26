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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России

Если к понедельнику инвесторы не получат средства, будет зафиксирован «факт невыполнения обязательств»: ночью истекает льготный период для выплаты около $100 млн по бондам
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия находится в нескольких часах от дефолта, пишет Bloomberg. В ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

Российские власти не станут объявлять о дефолте официально, но «факт невыполнения обязательств» будет зафиксирован, в случае если инвесторы не получат свои деньги. Это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, отмечает агентство.

В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи. Срок действия этой лицензии истек 25 мая. Лондонский Citibank после этого отказался исполнять функции платежного агентства по долларовым выпускам России, и Минфин передал эти функции Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Министр финансов Антон Силуанов в конце мая заявил, что Россия продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика. «Сначала нам удавалось выполнить эти обязательства за счет замороженных резервов, потом мы начали платить по внешним долгам теми валютными поступлениями, которые приходят к нам в казну. <...> И дальше будем платить. Будем платить в рублях с конвертацией в валюту», — пообещал он.

Силуанов раскрыл новую схему выплат по валютному госдолгу
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Антон Силуанов

В начале июня НРД оказался под санкциями Евросоюза. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин пояснил РБК, что санкции ЕС лишают Россию возможности рублевых расчетов как минимум для европейских инвесторов, потому что иностранцы не смогут забрать перечисленные на НРД средства. Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин заявил, что после этого «избежать дефолта, похоже, уже не удастся». С ним не согласился старший юрист компании РКТ Владислав Холодков, отметив, что в санкциях есть исключения и страны Евросоюза могут одобрить выплаты со стороны НРД по обязательствам, которые появились до введения в ограничений.

В Кремле после санкций против депозитария заявили о попытках Брюсселя подтолкнуть Россию к «искусственному дефолту». Силуанов назвал фарсом создание искусственных преград для обслуживания госдолга России. «Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — подчеркнул министр. По его мнению, дефолтом в этой ситуации было бы уместно назвать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств, так как это «наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов».

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Саммари

Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплате валютного долга в рублях. Для этого всем иностранным инвесторам открыли без их личного присутствия рублевые счета типа «И». На следующий день Минфин впервые расплатился по еврооблигациям в рублях по новой схеме.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
дефолт еврооблигации

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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