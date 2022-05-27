Силуанов объяснил стремление России избежать дефолта

Россия работает с инвесторами и продолжит выплачивать внешний госдолг, несмотря на все ограничения, чтобы сохранить имидж страны как государства, с которым можно иметь дело, заявил глава Минфина Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия стремится избежать дефолта и продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами <...> Мы всеми способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить соответствующие купоны по нашим обязательствам, долги, тело долга с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело», — подчеркнул он.

Глава Минфина подчеркнул, что у страны есть средства и она будет и дальше рассчитываться по внешнему госдолгу.

Накануне Силуанов сказал, что Россия найдет инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. По его словам, даже если удастся найти способ объявить России «технический дефолт», это никак не отразится на российской экономике.

США 24 мая отказались продлевать лицензию, разрешавшую держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, таким образом запретив России обслуживать внешний госдолг.

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