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Война санкций ,  
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Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Валютный долг Россия будет выплачивать через рублевый счет по курсу на внутреннем рынке. Выплаты в рублях Россия будет считать «исполненными надлежащим образом», даже если так не считают получатели
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Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям). Согласно документу, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.

«В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте <...> Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием <...> заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа «И», который ведется в рублях», — говорится в тексте указа.

Силуанов раскрыл новую схему выплат по валютному госдолгу
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Антон Силуанов

Бенефициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынке России.

В соответствии с указом Путина рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведен платеж центральному депозитарию», — говорится в документе.

Россия перешла на выплаты валютного долга в рублях из-за санкций. Минфин еще с марта испытывает проблемы с расчетами, которые должны были проходить в валюте, — сначала у него получалось платить по долгу из замороженных на Западе валютных резервов, но потом США наложили запрет на этот механизм, а вскоре и вовсе решили не продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Западные страны пытаются организовать «искусственный дефолт», заявлял министр финансов Антон Силуанов: «Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует».

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Здание&nbsp;национального депозитария

«Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но мы не можем заставить лошадь пить», — подчеркивал министр в середине июня, говоря о том, будут ли западные инвесторы пользоваться этой схемой.

Планировалось, что выплаты будут производиться на счета в Национальном расчетном депозитарии (структура Мосбиржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам), а затем через него можно будет конвертировать средства в валюту. Однако в начале июня НРД попал под санкции Евросоюза. Силуанов объяснял, что для конвертации Минфин будет привлекать «специальных операторов», и пояснил, что это будут неподсанкционные банки — «у кого еще не заморозили» валютные транзакции. В указе Путина говорится, что правительство должно определить перечень банков, привлекаемых для осуществления выплат, в течение десяти дней. Кроме того, Минфин и ЦБ должны установить порядок определения владельцев евробондов, которым положены такие выплаты.

«Та часть облигаций, у которых будут установлены владельцы, будет оплачена непосредственно владельцам, остальные средства поступят на счет типа «И» иностранного депозитария. Как мы поняли из текста указа президента, тем лицам, кто заявит свои права на облигации до того момента, как РФ расплатится на счета типа «И», будет заплачено все, в рублях», — сказал РБК член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Херсонцев.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
гособлигации внешний долг

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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