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Экономика ,  
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Силуанов раскрыл новую схему выплат по валютному госдолгу

Минфин добросовестно пытается выполнить обязательства перед инвесторами, Запад препятствует (ввели санкции против НРД), заявил министр Антон Силуанов. По его словам, долговые выплаты в рублях будут конвертироваться в валюту
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Минфин России продолжает предпринимать все усилия, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российскому валютному госдолгу; схема с выплатами в рублях с последующей конвертацией в валюту сохраняет актуальность несмотря на европейские санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Зачем ввели санкции на [финансовую] инфраструктуру, НРД? Это риторический вопрос. Мы и с этим справимся», — сказал Силуанов.

«Мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять держателям наших облигаций выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту», — сообщил министр. Независимо от сроков обращения инвестора за такой выплатой, конвертация будет происходить по курсу на дату выплаты купона в соответствии с эмиссионной документацией.

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Антон Силуанов

«Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но мы не можем заставить лошадь пить», — сказал Силуанов, имея в виду, что Минфин намерен обеспечить возможность выплат инвесторам, но это их дело и право воспользоваться этим или нет.

После введения санкций в отношении НРД первичные выплаты будут производиться на рублевые счета в НРД, но конвертацию в валюту через него уже провести нельзя. Силуанов рассказал, что для конвертации Минфин будет привлекать «специальных операторов», и пояснил, что это будут неподсанкционные банки — «у кого еще не заморозили» валютные транзакции.

С марта Минфин испытывает трудности с перечислением иностранным инвесторам долларовых платежей по суверенным еврооблигациям. При этом Минфин исправно старался возвращать кредиторам доллары. Изначально эти выплаты осуществлялись из замороженных в США валютных резервов России. Однако сначала США запретили использовать для этого заблокированные резервы (в ответ Минфину удалось заплатить, используя свободные долларовые счета ипотечной корпорации Дом.РФ), а затем власти США пошли еще дальше и отменили возможность России обслуживать ее облигации в долларах любым способом.

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В конце мая Силуанов объявил о том, что теперь держателям бондов будет предложено получать рубли и обменивать их на валюту через российскую инфраструктуру, писали «Ведомости». Предполагалось, что конвертация будет происходить через НРД, однако в начале июня Евросоюз добавил его в санкционный список. НРД заявил о чрезвычайной ситуации и приостановке проведения операций в евро (такие банковские операции должны идти через европейский банк-корреспондент, который теперь обязан заморозить евро, связанные с НРД).

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Силуанов Минфин госдолг еврооблигации санкции

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
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