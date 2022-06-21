Минфин спрогнозировал долю нефтегазовых доходов бюджета в 40%

Минфин ожидает, что в 2023–2025 годах зависимость бюджета от нефтегазовых доходов начнет снижаться, их доля сократится на 10%

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В 2022 году нефтегазовые доходы должны обеспечить 40,9% доходов российского бюджета. Об этом говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к ведомству).

Согласно документу, в этом году доходы от продажи нефти и газа увеличатся до 10,4 трлн руб. (в 2021 году они составляли 9,05 трлн руб.), всего доходы ожидаются на уровне 25,5 трлн руб. В 2023 году нефтегазовые доходы должны составить 9,1 трлн руб. (36,9%), в 2024-м — 8,4 трлн руб. (33,3%), 2025-м — 7,8 трлн руб. (30,2%).

Первыми на документ обратили внимание «Ведомости».

Ранее в июне Минфин сообщил, что объем всех доходов за пять месяцев текущего года достиг 12,043 трлн руб., из них нефтегазовые доходы составили 5,658 трлн руб. При этом ведомство отказалось от публикации данных по расходам бюджета по отдельным направлениям, чтобы минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Западные страны с конца февраля приняли несколько пакетов санкций против России. Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел нефтяное эмбарго, в него вошли запреты на поставки российской нефти в ЕС и содействие ее доставке в третьи страны. Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба».

Кроме того, после изменений Россией схемы оплаты газы некоторые страны отказались от его закупки. Так, оплату по новой системе не произвели Нидерланды, Болгария, Польша, Финляндия, Дания и Великобритания. «Газпром» прекратил поставки в эти государства.