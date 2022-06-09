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Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен призвала сохранить поток российской нефти на мировой рынок, но ограничить прибыль Москвы. В Белом доме заявили, что вопрос обсуждается на разных уровнях, в том числе в рамках G7
BRENT BRENT $123,08 +1,47%
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Susan Walsh / AP)

Страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупаемую из России нефть, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Переговоры по вопросам энергетики идут по разным каналам, в том числе в рамках Группы семи (G7, объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) — на уровне шерп, доверенных лиц руководителя страны — участницы.

Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть
Экономика
Джанет Йеллен

Как заявила накануне глава Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать резкого скачка, который может вызвать мировую рецессию. «Но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию», — добавила она. Йеллен сообщила, что США вместе с европейскими странами обсуждают разные способы этого добиться.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа 8 марта марта. Объявляя об этом, президент США Джо Байден признал, что подобное решение приведет к росту цен на бензин в США, но вместе с тем заявил о необходимости «оказать давление» на российского президента Владимира Путина из-за военной операции на Украине. На следующий день цены на бензин в США преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. От российской нефти отказались также Великобритания и Канада. 3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, куда вошло в том числе частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба».

В США заявили о намерении лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа
Политика
Далип Сингх

20 мая Йеллен сообщила, что страны G7 обсудили создание картеля покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо. Предполагается, что в его рамках будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику».

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Глава МИД России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. По его словам, нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», и Москва имеет альтернативы европейскому рынку, куда наращивает поставки. В Кремле, говоря об эмбарго со стороны ЕС, предупреждали, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

На фоне санкций ЕС цены на нефть растут. 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $124,12 за баррель, став дороже на $3,55 по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до $122,9 за баррель. Российская нефть Urals продается с дисконтом: в апреле, по данным Bloomberg, скидка составила $34,8 за баррель у трейдера Trafigura. Как сообщал Минфин, средняя цена экспортной нефти Urals в мае составила $78,81 за баррель.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джейк Салливан нефть цены G7
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