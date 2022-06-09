Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен призвала сохранить поток российской нефти на мировой рынок, но ограничить прибыль Москвы. В Белом доме заявили, что вопрос обсуждается на разных уровнях, в том числе в рамках G7

Джейк Салливан (Фото: Susan Walsh / AP)

Страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупаемую из России нефть, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Переговоры по вопросам энергетики идут по разным каналам, в том числе в рамках Группы семи (G7, объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) — на уровне шерп, доверенных лиц руководителя страны — участницы.

Как заявила накануне глава Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать резкого скачка, который может вызвать мировую рецессию. «Но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию», — добавила она. Йеллен сообщила, что США вместе с европейскими странами обсуждают разные способы этого добиться.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа 8 марта марта. Объявляя об этом, президент США Джо Байден признал, что подобное решение приведет к росту цен на бензин в США, но вместе с тем заявил о необходимости «оказать давление» на российского президента Владимира Путина из-за военной операции на Украине. На следующий день цены на бензин в США преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. От российской нефти отказались также Великобритания и Канада. 3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, куда вошло в том числе частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба».

20 мая Йеллен сообщила, что страны G7 обсудили создание картеля покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо. Предполагается, что в его рамках будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику».

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Глава МИД России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. По его словам, нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», и Москва имеет альтернативы европейскому рынку, куда наращивает поставки. В Кремле, говоря об эмбарго со стороны ЕС, предупреждали, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

На фоне санкций ЕС цены на нефть растут. 8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $124,12 за баррель, став дороже на $3,55 по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до $122,9 за баррель. Российская нефть Urals продается с дисконтом: в апреле, по данным Bloomberg, скидка составила $34,8 за баррель у трейдера Trafigura. Как сообщал Минфин, средняя цена экспортной нефти Urals в мае составила $78,81 за баррель.