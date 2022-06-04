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Лавров исключил потери бюджета из-за нефтяного эмбарго ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. Об этом он заявил боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Интервью опубликовано на сайте МИДа.
«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он.
Лавров отметил, что нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», «капризам». Россия имеет альтернативы европейскому рынку, куда уже наращивает поставки.
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