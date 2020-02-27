ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., оценил глава управления ФНС Валерий Засько. Повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами. При этом уровень доходов большинства россиян «очень низкий», а отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда приведет к потере для бюджетной системы свыше 1 трлн руб., сообщил начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько на круглом столе в ВШЭ, передал корреспондент РБК.

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год, следует из данных налоговой службы. Официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тыс. руб. в месяц, или около 114 тыс. руб. в год, и лишь 6,9% получали зарплату свыше 1 млн руб. в год.

«Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — сказал Засько.

«Если мы введем некий необлагаемый минимум, то автоматом получим огромные выпадающие доходы, которые будут исчисляться триллионами рублей», — отметил Засько. Из-за отмены НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ бюджетная система недополучит порядка 1,2 трлн руб., оценил он.