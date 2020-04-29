Почти треть россиян из-за коронавируса заявили об отсутствии сбережений

Отсутствие накоплений заставляет россиян беспокоиться о своей финансовой безопасности больше, чем о собственном здоровье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Исследовательская группа Ipsos по результатам социологического исследования (его результаты есть в распоряжении РБК) пришла к выводу, что у большинства опрошенных россиян есть веские основания опасаться за свою занятость и финансовую безопасность. Лишь 16% потребителей сообщили, что их сбережений хватит на год или больше.

У 25% сбережений хватит лишь на три–шесть месяцев, у 29% на один-два месяца, а 30% опрошенных заявили, что у них и вовсе нет сбережений.

Отсюда и опасения людей в связи с распространением коронавируса. Отвечая на вопрос, как люди чувствуют себя во время эпидемии, 50% заявили, что беспокоятся о своей финансовой безопасности. Для сравнения: о своем здоровье беспокоятся 35% опрошенных.

По 40% опрошенных россиян раздражаются из-за ограничений своей свободы и волнуются о тех, кто уязвим и слаб, 30% испытывают любопытство, как эта ситуация влияет на мир.