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Пандемия коронавируса ,  
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Почти треть россиян из-за коронавируса заявили об отсутствии сбережений

Отсутствие накоплений заставляет россиян беспокоиться о своей финансовой безопасности больше, чем о собственном здоровье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Исследовательская группа Ipsos по результатам социологического исследования (его результаты есть в распоряжении РБК) пришла к выводу, что у большинства опрошенных россиян есть веские основания опасаться за свою занятость и финансовую безопасность. Лишь 16% потребителей сообщили, что их сбережений хватит на год или больше.

У 25% сбережений хватит лишь на три–шесть месяцев, у 29% на один-два месяца, а 30% опрошенных заявили, что у них и вовсе нет сбережений.

Отсюда и опасения людей в связи с распространением коронавируса. Отвечая на вопрос, как люди чувствуют себя во время эпидемии, 50% заявили, что беспокоятся о своей финансовой безопасности. Для сравнения: о своем здоровье беспокоятся 35% опрошенных.

По 40% опрошенных россиян раздражаются из-за ограничений своей свободы и волнуются о тех, кто уязвим и слаб, 30% испытывают любопытство, как эта ситуация влияет на мир.

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Фото: Алексей Фокин / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Есть и те, кто видит положительные моменты в нынешней ситуации. Например, 25% надеются увидеть улучшения в окружающей среде за время самоизоляции, 17% рады проводить время с семьей, а 7% вдохновлены тем, как адаптируются другие люди.

8% заявили, что эпидемии нет, а 12% сообщили, что не переживают из-за коронавируса.

Опрос жителей городов-миллионников Ipsos проводила 20–22 апреля. Помимо непосредственно интервью с респондентами проводился анализ социальных медиа, а также проходило исследование в онлайн-сообществе.

В конце марта аналитический центр НАФИ провел опрос жителей 150 населенных пунктов в 50 регионах страны, из результатов которого следовало, что 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца. Еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше полугода.

Для россиян с одним ребенком среднее число дней, на которое хватит сбережений, — 65, а для семей с тремя детьми — 52.

30 марта правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год до 12 130 руб. Минимальный размер пособия составит 1500 руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: сбережения, опрос
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