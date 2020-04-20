Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

Идею отмены налога для граждан с низкими доходами Костин выдвигал осенью прошлого года. Сейчас он считает более важной поддержку отдельных отраслей

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не стоит освобождать от подоходного налога бедные слои населения. В интервью РБК он заявил, что такая мера несвоевременна.

Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время». И объяснил это тем, что не самые бедные могут стать бедными позднее.

«Человек, который сегодня работает на предприятии и получает приличную зарплату, может оказаться в ситуации, когда предприятие перестанет работать и он вообще останется без средств к существованию», — сказал глава ВТБ.

По словам Костина, главной задачей сейчас служит определение сфер, которые прежде всего нуждаются в поддержке, чтобы после выхода из режима самоизоляции граждане не оказались без работы и средств к существованию. «Важно, чтобы выход из изоляции сопровождался тем, что предприятия будут иметь возможность продолжить свою работу», — сказал он.

Предложение освободить граждан с самыми низкими доходами от налогов Костин выдвигал на пленарной сессии Московского финансового форума в сентябре 2019 года.

Тогда с этим не согласился глава Минфина Антон Силуанов, который указал, что смягчение по налоговым выплатам — большой риск, и предложил «пожить некоторое время в нормальной ситуации».

На прошлой неделе Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ дополнительные доходы медиков, работающих с больными коронавирусом. Парламентарии приняли такое решение после рассмотрения соответствующего предложения президента Владимира Путина. В частности, для врачей сумма дополнительных выплат составляет 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс. руб., для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.

Дополнительные выплаты полагаются и сотрудникам скорой помощи: врачам — 50 тыс. руб. в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям машин — 25 тыс. руб.