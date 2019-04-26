Венгерская MOL приостановила прием российской нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила о том, что временно прекращает прием нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» из России. Там объяснили это последними сообщениями о ненадлежащем качестве поставляемого сырья, сообщает издание Portfolio.

В MOL подчеркнули, что пока у них нет серьезных претензий к нефти, поступающей по «Дружбе», а временный запрет связан со стремлением полностью обезопасить НПЗ на территории Венгрии.

При этом в венгерской компании заверили, что имеющихся запасов в стране достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу НПЗ на ближайший период времени.

В MOL подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с зарубежными партнерами, чтобы возобновить прием нефти в полном объеме.