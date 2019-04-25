Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

В четверг ситуацию правительство обсудит с вице-премьером Белоруссии и главой «Белнефтехима». Из-за проблем с качеством нефти из России Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

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Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК. Он добавил, что в четверг ожидается встреча Козака с зампредом правительства Белоруссии Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым.

«Встреча с Семашко плановая. На ней будут обсуждаться текущие вопросы энергетического сотрудничества и, может быть, будет затронут вопрос о качестве нефти», — отметил Джус.

По словам источника РБК, близкого к переговорам Москвы и Минска, произошел вброс некачественной нефти в трубу, идущую в сторону Белоруссии. Концентрация примесей в ней превышает нормативы. Производитель этой нефти не входит в число вертикально интегрированных нефтяных компаний, добавил собеседник РБК.

19 апреля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что компания находится в контакте с белорусской стороной и что «ситуация с качеством [нефти] должна нормализоваться к понедельнику-вторнику».