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Клишас анонсировал проект об ограничении удаленки для уехавших россиян

Клишас: в Думу внесут законопроект об ограничении на удаленную работу для уехавших россиян
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, сообщил RTVI один из авторов инициативы, сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 

Группа депутатов и сенаторов до конца года внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на удаленную работу для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности, сообщила ранее «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте, знакомых с разработкой документа. Издание утверждало, что законопроект коснется россиян, покинувших страну на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

Глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил RTVI, что ему ничего не известно про разработку такого законопроекта и в его комитет такой документ не поступал.

Материал дополняется. 

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