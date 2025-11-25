Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России
Банки Индии готовы рассмотреть возможность финансировать торговлю российской нефтью, если объемы будут поступать от поставщиков, не внесенных в черные списки, а сделки будут соответствовать санкционному законодательству, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.
По их словам, несколько недель назад, после объявления санкций США, кредиторы опасались проводить безналичные расчеты за любые российские грузы, ссылаясь на трудности с проверкой цепочки поставок.
Однако теперь, после вступления санкций в силу, индийские банки разработали «механизм обеспечения соответствия требованиям» для обслуживания запросов нефтеперерабатывающих компаний на оплату российской нефти, рассказали собеседники агентства. Среди таких мер — проведение транзакций в китайских юанях и дирхамах ОАЭ.
Кроме того, уточняют источники Bloomberg, индийские кредиторы и нефтекомпании усиливают проверки происхождения нефти и судов, используемых для транзита.
Материал дополняется.
