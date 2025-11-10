 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть

Reuters: Индия закупила миллионы баррелей нефти США и Ближнего Востока
Сюжет
Война санкций
Два индийских НПЗ, HPCL и MRPL, закупили несколько миллионов баррелей нефти из США и с Ближнего Востока
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Два государственных индийских нефтеперерабатывающих завода — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)﻿ — купили 5 млн барр. сырой нефти у США и Ближнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.

HPCL закупила по 2 млн барр. нефти West Texas Intermediate﻿ из США и нефти Murban﻿ из Абу-Даби с поставкой в январе. MRPL приобрела 1 млн барр. иракской нефти Basra Medium﻿ с поставкой с 1 по 7 января.

НПЗ ищут альтернативы российским поставкам. Обе компании ранее приостановили закупки российской нефти из-за санкционных рисков, говорится в материале.

Американский президент Дональд Трамп в конце лета объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил подобные меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти
Политика
Фото:Amit Dave / Reuters

15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. МИД Индии ответил, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа.

О новых санкциях против российских нефтяных компаний США объявили 22 октября, объяснив это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

После этого индийские государственные перерабатывающие компании, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp. (IOC), решили проверить документы о торговле российской нефтью. Bloomberg отмечал, что индийские НПЗ перестали выходить на рынок российской нефти Urals в ожидании указаний правительства и оценивают альтернативы.

В конце октября IOC закупил около 3,5 млн барр. российской нефти премиальной марки ESPO (ВСТО) для поставки в порт на востоке Индии в декабре, однако в начале следующего месяца Трамп заявил, что Индия сократила импорт нефти из России, фактически прекратив закупки.

В 2024 году Reuters писал, что Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum рассматривают возможность закупки сырой нефти на Ближнем Востоке из-за падения спотовых поставок из России — им не хватает 8–10 млн барр. российской нефти для загрузки мощностей.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
российская нефть Индия США

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов
Политика
Посол России заявил о цели увеличить торговлю с Индией до $100 млрд
Экономика
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47
Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $4100 за унцию Инвестиции, 15:46
В Москве предложение жилья на стадии котлована снизилось почти в 2 раза Недвижимость, 15:45
Times узнала о планах запретить трансгендерам участвовать в Олимпиадах Спорт, 15:43