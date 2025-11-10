Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть

Два индийских НПЗ, HPCL и MRPL, закупили несколько миллионов баррелей нефти из США и с Ближнего Востока

Фото: Amit Dave / Reuters

Два государственных индийских нефтеперерабатывающих завода — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)﻿ — купили 5 млн барр. сырой нефти у США и Ближнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.

HPCL закупила по 2 млн барр. нефти West Texas Intermediate﻿ из США и нефти Murban﻿ из Абу-Даби с поставкой в январе. MRPL приобрела 1 млн барр. иракской нефти Basra Medium﻿ с поставкой с 1 по 7 января.

НПЗ ищут альтернативы российским поставкам. Обе компании ранее приостановили закупки российской нефти из-за санкционных рисков, говорится в материале.

Американский президент Дональд Трамп в конце лета объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%. Он объяснил подобные меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. МИД Индии ответил, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа.

О новых санкциях против российских нефтяных компаний США объявили 22 октября, объяснив это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

После этого индийские государственные перерабатывающие компании, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp. (IOC), решили проверить документы о торговле российской нефтью. Bloomberg отмечал, что индийские НПЗ перестали выходить на рынок российской нефти Urals в ожидании указаний правительства и оценивают альтернативы.

В конце октября IOC закупил около 3,5 млн барр. российской нефти премиальной марки ESPO (ВСТО) для поставки в порт на востоке Индии в декабре, однако в начале следующего месяца Трамп заявил, что Индия сократила импорт нефти из России, фактически прекратив закупки.

В 2024 году Reuters писал, что Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum рассматривают возможность закупки сырой нефти на Ближнем Востоке из-за падения спотовых поставок из России — им не хватает 8–10 млн барр. российской нефти для загрузки мощностей.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.