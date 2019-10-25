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Минэнерго поспорило с Сечиным о надежности поставок из Саудовской Аравии
Быстрое восстановление мощностей Saudi Aramco после атаки дронов «подчеркнуло надежность» Саудовской Аравии, уточнили в ведомстве. Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее, напротив, отнес страну к категории «хрупких» поставщиков нефти
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Игорь Сечин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия продолжает активно сотрудничать с Саудовской Аравией и партнерами по ОПЕК+ в целях повышения стабильности и предсказуемости рынка нефти. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

«Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок», — говорится в сообщении Минэнерго. Быстрое восстановление мощностей Saudi Aramco после атаки дронов «подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности».

В ведомстве заявили, что неопределенность на мировых рынках сейчас возникает из-за итогов переговоров США и Китая из-за «торговой войны». Их результат пока «непредсказуем», заявили в ведомстве.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что после атак беспилотников на саудовские нефтяные месторождения эту страну можно отнести к категории так называемых хрупких поставщиков нефти. По его словам, временная блокировка добычи нефти в стране «дала повод переоценить роль Саудовской Аравии в качестве стабильного поставщика», а единственным регулятором на рынке остались Соединенные Штаты.

Фотогалерея 
Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии два нефтяных объекта национальной компании Saudi Aramco подверглись атакам беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», однако, по данным Минобороны Саудовской Аравии, атака велась с территории Ирана, а не Йемена. В США также заявили о причастности властей Тегерана к атакам на саудовские месторождения.

В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что привело к росту мировых цен примерно на 20%. 25 сентября стало известно, что Саудовская Аравия восстановила большую часть нефтедобычи: суточная добыча Saudi Aramco превысила 11 млн барр.

Авторы: Тимофей Дзядко, Кристина Астафурова
Теги: Саудовская Аравия, Александр Новак
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