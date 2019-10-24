Сечин назвал Саудовскую Аравию «хрупким» поставщиком после атаки дронов

Саудовскую Аравию после атак беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco уже можно отнести к пятерке «хрупких» поставщиков нефти. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС. По мнению Сечина, другие «хрупкие» страны — это Венесуэла, Иран, Ливия, Ирак и Нигерия.

Из-за атак в королевстве было заблокировано не менее половины добычи нефти, напомнил Сечин. По его словам, это дает повод переоценить Саудовскую Аравию «как безусловно надежного поставщика», передает «РИА Новости».

Он не исключил, что атаку могли инициировать боевики, которые из-за действий России ушли из Сирии.

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