Saudi Aramco досрочно восстановила часть нефтедобычи после атаки дронов

Саудовская госкомпания Saudi Aramco восстанавливает объемы добычи на месторождениях Хурайс и Абкайк, пострадавших в результате атаки дронов, быстрее, чем ожидалось. По данным Bloomberg, суточная добыча компании уже превысила 11 млн барр. По данным Reuters, она достигла 11,3 млн барр.

Ранее Saudi Aramco заявляла, что планирует увеличить суточную добычу нефти, объем которой после атаки сократился на 5,7 млн барр., до 11 млн барр. к концу сентября. При этом на уровень 12 млн барр. в сутки ее планировалось вернуть к ноябрю.

Однако к настоящему моменту в результате принятых мер объем суточной добычи на месторождении Хурайс уже вырос до 1,3 млн барр. (до атаки было 1,5 млн), а на месторождении Абкайк — до 4,9 млн барр. (было 5,5 млн).

Сообщения об успешном наращивании нефтедобычи в Саудовской Аравии привели к тому, что мировые цены на нефть пошли вниз. 25 сентября стоимость барреля нефти марки Brent снижалась до $61,64, что на 2,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.