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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Saudi Aramco досрочно восстановила часть нефтедобычи после атаки дронов
BRENT BRENT $61,47 -3,47%

Саудовская госкомпания Saudi Aramco восстанавливает объемы добычи на месторождениях Хурайс и Абкайк, пострадавших в результате атаки дронов, быстрее, чем ожидалось. По данным Bloomberg, суточная добыча компании уже превысила 11 млн барр. По данным Reuters, она достигла 11,3 млн барр.

Ранее Saudi Aramco заявляла, что планирует увеличить суточную добычу нефти, объем которой после атаки сократился на 5,7 млн барр., до 11 млн барр. к концу сентября. При этом на уровень 12 млн барр. в сутки ее планировалось вернуть к ноябрю.

Однако к настоящему моменту в результате принятых мер объем суточной добычи на месторождении Хурайс уже вырос до 1,3 млн барр. (до атаки было 1,5 млн), а на месторождении Абкайк — до 4,9 млн барр. (было 5,5 млн).

Общество
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты

Сообщения об успешном наращивании нефтедобычи в Саудовской Аравии привели к тому, что мировые цены на нефть пошли вниз. 25 сентября стоимость барреля нефти марки Brent снижалась до $61,64, что на 2,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Однако опрошенные Bloomberg эксперты сомневаются, что Saudi Aramco сможет восстановить добычу нефти в полном объеме ранее следующего года.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Атака на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии с помощью дронов произошла 14 сентября. Сокращение добычи привело к резкому скачку цен на энергоносители. После открытия биржи 16 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла сразу на 13,86%.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана.

Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия
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