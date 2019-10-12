Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
В МИД Украины сообщили о подготовке к обмену с Россией трех групп людей Политика, 17:42 В Японии от тайфуна «Хагибис» пострадали 77 человек Общество, 17:38 Степан Михалков — о зимних праздниках и путешествиях на автомобиле РБК и Dunlop, 17:36 В московском фуд-корте «Депо» объявили эвакуацию из-за дыма на кухне Общество, 17:22 Определился соперник Медведева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае Спорт, 17:13 Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию ПЦУ Политика, 17:07 Президент «Спортинга» допустил переименование стадиона в честь Роналду Спорт, 17:00 Германия решила прекратить поставки оружия Турции из-за операции в Сирии Политика, 16:59 Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж Общество, 16:55  Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке Общество, 16:35 ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера Спорт, 16:34 Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова Общество, 16:20 Дочь Завортнюк объяснила отказ семьи общаться с прессой Общество, 16:10 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом под Петербургом Общество, 16:05
Общество ,  
0 
Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж
Саудовская Аравия перед визитом в королевство президента России Владимира Путина показала журналистам объекты нефтяной компании Saudi Aramco, пострадавшие от атаки беспилотников в сентябре этого года. Журналисты побывали на обоих месторождениях, подвергшихся атаке, — Хурайсе и Абкайке. Как выглядят объекты Saudi Aramco в преддверии визита Путина — в фоторепортаже РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Пострадавший объект Saudi Aramco в Хурайсе. ​Атака с помощью беспилотников была совершена в ночь на 14 сентбяря
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Пострадавший объект в Абкайке. Здесь, по утверждению Saudi Aramco, находится крупнейший в мире завод по стабилизации нефти
 
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Объекты завода по стабилизации нефти в Абкайке, где происходит отделение газа и воды из нефти
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
В результате атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco уровень добычи нефти в королевстве упал вдвое
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Ответственность за атаки на себя взяли повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что за нападением стоит Иран. Тегеран свою причастность отрицает

 
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Мелкие фрагменты и детали поврежденной инфраструктуры в Хурайсе
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Пострадавший объект завода по стабилизации нефти в Абкайке
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Последствия атаки дронами на объектах месторождения в Хурайсе
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Максимальная производительность на объекте в Хурайсе — 1,45 млн барр. в день. Справиться с последствиями атаки удалось примерно за две недели

 
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Россия усомнилась в обоснованности претензий к Ирану. Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 15 октября
 
Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Бондаренко
Теги: мультимедиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter