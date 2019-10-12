Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

Саудовская Аравия перед визитом в королевство президента России Владимира Путина показала журналистам объекты нефтяной компании Saudi Aramco, пострадавшие от атаки беспилотников в сентябре этого года. Журналисты побывали на обоих месторождениях, подвергшихся атаке, — Хурайсе и Абкайке. Как выглядят объекты Saudi Aramco в преддверии визита Путина — в фоторепортаже РБК

Пострадавший объект Saudi Aramco в Хурайсе. ​Атака с помощью беспилотников была совершена в ночь на 14 сентбяря

Пострадавший объект в Абкайке. Здесь, по утверждению Saudi Aramco, находится крупнейший в мире завод по стабилизации нефти



Объекты завода по стабилизации нефти в Абкайке, где происходит отделение газа и воды из нефти

В результате атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco уровень добычи нефти в королевстве упал вдвое

Ответственность за атаки на себя взяли повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что за нападением стоит Иран. Тегеран свою причастность отрицает





Мелкие фрагменты и детали поврежденной инфраструктуры в Хурайсе

Пострадавший объект завода по стабилизации нефти в Абкайке

Последствия атаки дронами на объектах месторождения в Хурайсе

Максимальная производительность на объекте в Хурайсе — 1,45 млн барр. в день. Справиться с последствиями атаки удалось примерно за две недели



