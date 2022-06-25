МВФ увидел шанс замедления экономики США без рецессии

Рецессии в США скорее получится избежать, однако экономике грозит замедление, сочли в МВФ. Ранее Байден назвал уровень инфляции, которая в марте превысила 8%, «проклятием». Маск счел, что рецессия в США скорее произойдет, чем нет

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Американская экономика в 2022-2023 годах замедлится, однако рецессии удастся избежать, снижение инфляции и обеспечение ценовой стабильности защитят реальные доходы и помогут поддержать экономический рост в среднесрочной перспективе, сказано в обновленном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Тем не менее, присутствуют существенные риски того, что нынешние препятствия окажутся более устойчивыми, чем ожидалось, или экономика пострадает от нового негативного шока, который превратит замедление в кратковременную рецессию», — сказано в отчете фонда.

В МВФ предупредили, что динамика замедления темпов роста экономики США вместе с ухудшением финансовых условий в мире грозит отдельным использующим заемные средства в долларах лицам, компаниям и государствам, значительными краткосрочными потребностями в финансировании.

«В последний раз США приходилось бороться с существенным ускорением инфляции в 1980-х годах, когда и структура экономики, и рамки денежно-кредитной политики были заметно другими. Как следствие, прошлые эпизоды могут не дать полезного ориентира в текущей конъюнктуре», — подчеркнули в фонде.

В середине июня Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка, подняла показатель ключевой ставки на 75 базисных пунктов — с до 1,5–1,75% годовых в попытке сдержать рост стоимости жизни в стране и увеличив риск рецессии. В марте инфляция в США достигла 8,3% (максимальный уровень с 1981 года), в апреле потребительские цены выросли в годовом исчислении на 8,3%, следует из данных Бюро статистики труда США.

Читайте на РБК Pro Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции Статьи Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Статьи

Американский президент Джо Байден назвал инфляцию «проклятием нашего существования», но в интервью AP отказался считать рецессию неизбежной, подчеркнув: «мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». С ним согласилась и глава Минфина Джанет Йеллен. «Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы весьма солидные. Я ожидаю, что рост замедлится», — пояснила она.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск при этом счел, что скорая рецессия в США вполне вероятна: «случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет». В начале июня он сообщил об «очень плохих предчувствиях» относительно экономики. О риске рецессии в США также заявили в Goldman Sachs и экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 год, писал Bloomberg.