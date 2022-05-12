Эксперты увидели риск глобальной рецессии из-за Китая и Украины

В макроэкономическом прогнозе экспертов международного Institute of International Finance говорится об обрушении экономик России и Украины, а также об очень низких темпах роста в остальном мире

Фото: Alberto Pezzali / AP

Эксперты международного Institute of International Finance понизили прогноз роста мировой экономики и предупредили о глобальной рецессии. Среди ее причин были названы ситуация вокруг Украины и последствия пандемии коронавируса в Китае. Об этом говорится в заявлении института, поступившем в РБК.

«Быстрое ужесточение финансовых условий в США рискует еще больше дестабилизировать картину глобального роста, которая и так уже пошатнулась из-за вторжения России на Украину и распространения омикрон-штамма коронавируса в Китае. С учетом этих факторов мы резко снижаем наш прогноз роста на 2022 год», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что рост реальных долгосрочных процентных ставок в США сейчас сопоставим с периодом паники на финансовых рынках в 2013 году, вызванной заявлением ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. При том, что в этом году «мировые темпы роста практически не изменились» и остаются низкими, самыми слабыми участками мировой экономики считаются Россия и Украина, «где ВВП буквально рушится», говорится в сообщении.

В частности, в приведенной таблице исследователи института прогнозируют общий рост ВВП в мире в текущем году на уровне 2,2%. Для США этот показатель оценивается в 1,8%, для еврозоны — в 2,5%. Прогноз для России отрицательный — минус 15,0%, отдельных данных по Украине не приводится. Рост ВВП в Китае предсказывается на уровне 1,8%.

«Снижение темпова роста в прогнозе наиболее заметно для еврозоны, Восточной Европы и Китая. Остальной мир пострадал меньше», — делают вывод эксперты.

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Агентство Bloomberg 10 мая со ссылкой на внутренний прогноз российского Минфина сообщило, что в министерстве на фоне усиливающихся западных санкций ожидают самого глубокого падения экономики страны за почти 30 лет. Источники издания уточнили, что, по прогнозам Минфина, по итогам года ВВП России сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994-го, когда он рухнул на 12,6%, и сведет на нет экономический рост примерно за последние десять лет.

На падение российской экономики влияют в основном запрет на поставки нефти, отказ ЕС от российского газа, а также уход иностранных компаний, считает главный экономист БКС в Москве Наталья Лаврова. По ее мнению, если принимать в расчет только текущие санкции, сокращение экономики России может составить 10,8% в этом и около 5% в будущем году.

29 апреля Банк России дал первый официальный прогноз по глубине падения российской экономики в условиях жестких санкций. В ЦБ ожидают, что в текущем году реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023-м — на 0–3%. Рост экономики предполагается только в 2024 году — на 2,5–3,5%.