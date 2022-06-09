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Байден назвал инфляцию проклятьем

При этом Байден отметил, что у США самая сильная экономика, что позволяет сохранять превосходство. Американский Минфин прогнозировал, что инфляция останется на высоком уровне
Курс доллара ЦБ USD ₽60,228 -1,19%
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский президент Джо Байден назвал инфляцию проклятьем для Соединенных Штатов.

«Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал он в эфире ток-шоу Джимми Киммела. По словам Байдена, больше всего дорожает бензин и еда. Он предлагает компенсировать это законодательством, снижающим стоимость рецептурных лекарств и услуг по уходу за детьми.

«У нас самая сильная экономика, и это позволяет нам по крайней мере сохранять превосходство и немного опережать то, что происходит во всем мире», — отметил американский президент.

Рынки США упали после отчета об инфляции выше ожиданий
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране будет оставаться высокой, хотя ведомство надеется на ее снижение. По ее словам, замедление роста цен должно стать приоритетом номер один для Вашингтона. Йеллен также заявила, что она и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заблуждались, называя такую инфляцию «переходной».

Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум
Экономика
Фото:Martin Meissner / AP

По данным Бюро статистики труда США, потребительские цены в США в апреле в годовом исчислении выросли на 8,3%, к предыдущему месяцу они повысились на 0,3%. В марте инфляция составляла 8,5%, что было рекордным показателем с 1981 года. Новые данные по инфляции должны быть опубликованы в пятницу.

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