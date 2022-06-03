Reuters узнал об «очень плохом предчувствии» Маска насчет экономики
Бизнесмен Илон Маск в письме к руководству Tesla заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики», передает Reuters.
По данным агентства, миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $233,7 млрд) распорядился прекратить наем работников в компанию и заявил, что Tesla необходимо сократить 10% персонала.
Как сообщал Bloomberg, на днях Маск выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду *минимум*) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — заявил он.
В Twitter бизнесмен также ответил тем, кто считает обязательное присутствие в офисе «устаревшим форматом». «Им стоит изображать работу где-нибудь в другом месте», — написал Маск.
Об угрозе глобального экономического спада в начале мая также предупредил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. По его прогнозам, события на Украине окажут на мировую экономику более серьезное влияние, чем пандемия коронавируса.
Как отметил бизнесмен, конфликт в регионе вызвал увеличение цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и рост государственных долгов. Попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки, что «в конечном итоге приведет к экономическому замедлению», заявил он.
Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, за первые пять месяцев этого года Маск, Гейтс и Джефф Безос (Amazon) понесли убытки в размере $115 млрд.