Маск, Рубини и Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, и Goldman Sachs предупредили о растущей вероятности рецессии в США, сообщает Bloomberg.
По мнению Маска, спад американской экономики неизбежен. «Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — сказал богатейший человек в мире ($219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) в интервью Bloomberg.
Как сообщало агентство Reuters в начале июня, миллиардер разослал топ-менеджерам Tesla электронные письма, в которых заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, и предложил сократить штат компании на 10% и приостановить наем сотрудников.
По мнению экономистов Goldman Sachs, вероятность наступления рецессии в течение следующего года составляет 30% (ранее они оценивали ее в 15%). Если удастся избежать спада, его вероятность в последующий год оценивается в 25%. Вероятность рецессии в следующие два года совокупно составляет 48%, предупреждают в Goldman Sachs.
Опасения экономистов связаны с тем, что Федеральной резервной системе (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка США, придется жестко реагировать на высокую инфляцию и инфляционные ожидания, если цены на энергоносители продолжат расти, а потребительская активность резко снизится.
Рубини, в свою очередь, ожидает, что рецессия в США наступит к концу этого года. Показатели потребительской уверенности, розничных продаж, производственной деятельности и в сфере жилья резко замедляются, тогда как инфляция высока, пояснил он.
На прошлой неделе ФРС подняла ключевую ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года — до 1,5–1,75% годовых, пытаясь сдержать рост стоимости жизни в США, что повысило вероятность рецессии.
17 июня американский президент Джо Байден в интервью AP заявил, что не считает рецессию неизбежной. По его словам, у Соединенных Штатов больше возможностей, чем у любой другой страны в мире, чтобы справиться с инфляцией.
С ним согласна министр финансов Джанет Йеллен. Американский регулятор предпринимает все более и более агрессивные шаги по борьбе с ускорившейся инфляцией. Глава Минфина ожидает замедления роста экономики, но в неизбежность рецессии она не верит, хотя инфляция, признала Йеллен, «неприемлемо высока». «Главный приоритет для президента [Джо] Байдена — ее [инфляции] снижение. Председатель [ФРС] [Джером ] Пауэлл также сказал, что его цель — снизить инфляцию при сохранении сильного рынка труда. Это потребует навыков и удачи, но я считаю, что это возможно», — заявила министр.
Инфляция в США в мае ускорилась до рекордных за последние 40 лет 8,6%.