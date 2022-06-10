Глава Минфина США заявила об отсутствии оснований для рецессии

По словам США Джанет Йеллен, цены на бензин в стране в ближайшее время не снизятся, однако рецессия в 2022 году не ожидается, так как оснований для этого нет

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Власти США не считают, что экономика страны столкнется с рецессией, однако цены на бензин едва ли упадут в ближайшее время. Об этом заявила Министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии газеты The New York Times Dealbook.

«Я не думаю, что у нас [будет] рецессия. Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы являются солидными. Я ожидаю, что рост замедлится», — сказала она (цитата по Reuters).

В конце мая Business Inside сообщил, что, согласно прогнозу экономистов Bank of America, вероятность рецессии в США в 2023 году составляет около 33%.

«Риски в этом году невелики, поскольку экономика имеет достаточный импульс, и потребуется время, чтобы повышение ставок ФРС повлияло на рост», — подчеркнули аналитики.

Вместе с тем, как считают в Bank of America, даже если в 2023 году США столкнутся с рецессией, она будет «умеренной» по историческим меркам.

Эксперты международного Institute of International Finance 12 мая понизили прогноз роста мировой экономики и предупредили о глобальной рецессии. «Быстрое ужесточение финансовых условий в США рискует еще больше дестабилизировать картину глобального роста», — подчеркнули эксперты.

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По их данным, рост реальных долгосрочных процентных ставок в США сейчас сопоставим с периодом паники на финансовых рынках в 2013 году, вызванной заявлением ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения.

Общий рост ВВП в текущем году для США этот показатель оценивается в 1,8%.