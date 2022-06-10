Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Рособрнадзор спрогнозировал снижение среднего балла по ЕГЭ в 2022 году Общество, 01:48
Europe 1 узнала о планах Макрона приехать в Киев и объявить о гаубицах Политика, 01:38
Глава Минфина США заявила об отсутствии оснований для рецессии Финансы, 01:18
Посол Таиланда допустил внедрение карт «Мир» на Пхукете и в Бангкоке Финансы, 01:10
Adidas исключил возобновление работы в России в скором времени Бизнес, 01:02
Frank Media узнал, что на счетах НРД «зависли» до €7 млрд из-за санкций Финансы, 00:53
МВД Финляндии сообщило о планах возвести заграждения на границе с Россией Политика, 00:41
Три человека погибли при стрельбе на заводе в Мэриленде в США Общество, 00:22
Bloomberg назвал выступивших против статуса кандидата в ЕС для Украины Политика, 00:14
«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко Бизнес, 00:00
Без юбок и детей. Как изменится фигурное катание Спорт, 00:00
Спортивный директор «Спартака» заявил о намерении продолжить работу Спорт, 09 июн, 23:58
Госдеп предложил России «избрать дипломатию» для диалога по стабильности Политика, 09 июн, 23:50
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 09 июн, 23:38
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

Глава Минфина США заявила об отсутствии оснований для рецессии

По словам США Джанет Йеллен, цены на бензин в стране в ближайшее время не снизятся, однако рецессия в 2022 году не ожидается, так как оснований для этого нет
Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA / ТАСС
Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA / ТАСС

Власти США не считают, что экономика страны столкнется с рецессией, однако цены на бензин едва ли упадут в ближайшее время. Об этом заявила Министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии газеты The New York Times Dealbook.

«Я не думаю, что у нас [будет] рецессия. Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы являются солидными. Я ожидаю, что рост замедлится», — сказала она (цитата по Reuters).

В конце мая Business Inside сообщил, что, согласно прогнозу экономистов Bank of America, вероятность рецессии в США в 2023 году составляет около 33%.

«Риски в этом году невелики, поскольку экономика имеет достаточный импульс, и потребуется время, чтобы повышение ставок ФРС повлияло на рост», — подчеркнули аналитики.

Эксперты увидели риск глобальной рецессии из-за Китая и Украины
Экономика
Фото:Alberto Pezzali / AP

Вместе с тем, как считают в Bank of America, даже если в 2023 году США столкнутся с рецессией, она будет «умеренной» по историческим меркам.

Эксперты международного Institute of International Finance 12 мая понизили прогноз роста мировой экономики и предупредили о глобальной рецессии. «Быстрое ужесточение финансовых условий в США рискует еще больше дестабилизировать картину глобального роста», — подчеркнули эксперты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи

По их данным, рост реальных долгосрочных процентных ставок в США сейчас сопоставим с периодом паники на финансовых рынках в 2013 году, вызванной заявлением ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения.

Общий рост ВВП в текущем году для США этот показатель оценивается в 1,8%.

Рецессия — макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии — снижение ВВП два квартала подряд.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США рецессия Джанет Йеллен
Материалы по теме
Эксперты увидели риск глобальной рецессии из-за Китая и Украины
Экономика
Минэкономразвития заложило в сценарий двухлетнюю рецессию
Экономика
ЦБ дал первый официальный прогноз по глубине рецессии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter