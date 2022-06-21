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Экономика ,  
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Трамп заявил о «больших проблемах» и рецессии у экономики США

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американская экономика находится в рецессии, происходит замедление темпов экономического роста, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет Newsweek.

«У нас была самая большая экономика в мировой истории, особенно незадолго до появления COVID. <...> А потом они (нынешняя администрация США. — РБК) это разрушили», — сказал Трамп и заключил, что у американской экономики «большие проблемы», страна находится «в рецессии».

Причину снижения темпов роста экономики экс-президент видит в изменениях в сфере энергетики, в том числе в намерении властей перейти на зеленую экономику, что спровоцировало рост цен на топливо.

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В последние месяцы в США фиксируется высокая инфляция: еще в феврале в годовом выражении она составила 7,5%, что являлось рекордом за 40 лет. В мае годовая инфляция в США ускорилась уже с 8,3% до 8,6%, превысив прогнозы аналитиков в 8,3%.

На этом фоне Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, в июне повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года до 1,5–1,75% годовых. Ведомство ожидает, что к концу года ставка будет 3,4%, к концу 2023-го — 3,8% и к концу 2024-го снова снизится до 3,4%.

Американский президент Джо Байден назвал инфляцию проклятьем для Соединенных Штатов. Он указал, что ощутимее всего дорожают бензин и еда. Цены на бензин в марте этого года обновили исторический максимум с 2008 года, увеличившись до $4,17 за галлон (3,78 л). В июне средняя цена галлона впервые превысила $5, в некоторых штатах, например, в Калифорнии, цена бензина превышает $6.

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Несмотря на инфляцию, Байден продолжает считать, что экономика в США — «самая сильная». «Это позволяет нам по крайней мере сохранять превосходство и немного опережать то, что происходит во всем мире», — отметил американский президент.

Власти США не считают, что экономика страны столкнется с рецессией. Глава Минфина Джанет Йеллен отмечала, что экономика США не столкнется с рецессией, однако она выразила сомнение в скором падении цен на бензин.

Теги
Дональд Трамп рецессия Экономика США

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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