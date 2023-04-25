Орешкин пообещал профицитный бюджет после трех месяцев дефицита

Помощник президента Орешкин: бюджет устойчив и до конца года будет профицитным

По итогам трех месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 2,4 трлн руб. Оставшиеся месяцы будут профицитными, но по итогам года бюджет останется дефицитным

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После больших расходов в начале года российский бюджет в оставшиеся месяцы будет профицитным, а дефицит по итогам 2023 года ожидается на уровне целевых значений, заявил в ходе марафона российского общества «Знание» помощник президента Максим Орешкин. По его словам, бюджет «в целом устойчив».

«После периода довольно больших бюджетных расходов в начале года у нас до конца этого года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. И в целом уровни дефицитов будут около целевых значений. И платежный баланс продолжает оставаться здоровым с определенным профицитом текущего счета», — сказал он.

В законе о бюджете дефицит в 2023 году заложен на уровне 2,93 трлн руб., или 2% ВВП.

По итогам января Минфин сообщал, что дефицит за первый месяц 2023 года составил рекордные 1,76 трлн руб. Ведомство связывало это с ускоренным возмещением НДС и резким увеличением расходов вследствие оперативного заключения контрактов.

В феврале дефицит сократился вдвое по сравнению с январем и составил около 820 млрд руб., сообщал Минфин. Совокупный показатель за два месяца при этом достиг 2,58 трлн руб.

В первой декаде марта дефицит бюджета превысил показатель, заложенный на весь 2023 год, и составил 3,3 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил это «опережающим финансированием» и переносом части расходов на начало года.

По итогам третьего квартала дефицит сократился к показателю в начале марта и составил 2,4 трлн руб. И Мишустин, и министр финансов Антон Силуанов заявляли, что показатели, зафиксированные в начале года, не являются поводом для беспокойства.

«По итогам года у нас план [дефицита бюджета] — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», — подчеркивал глава Минфина.