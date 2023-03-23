Мишустин объяснил рекордное превышение дефицита бюджета в марте

Дефицит бюджета России в первой декаде марта составил 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь 2023 год показатель. Премьер связал его с опережающим финансированием

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Дефицит федерального бюджета в первой декаде марта превысил заложенный на весь 2023 год показатель. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что по состоянию на 8 марта доходы составили 3 трлн руб., расходы — 6,3 трлн руб., дефицит — 3,3 трлн руб.

«Что случилось? Причина простая: мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование», — пояснил он. Часть расходов перенесена на начало года, поскольку «в первую очередь заключение контрактов [в повестке дня] не стояло», объяснил глава правительства. «Знаете, какой рост? Плюс 52%. Вот и посчитайте», — предложил Мишустин. И обещал, что дефицит будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», — отметил премьер.

В законе о бюджете на 2023–2025 годы дефицит в этом году заложен в 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. Согласно данным на сайте «Электронный бюджет», доходы по состоянию на 22 марта составили 3,3 трлн руб., расходы — 7,2 трлн руб., дефицит — 3,8 трлн руб.

В начале февраля Минфин сообщал, что дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил рекордные для начала года 1,76 трлн руб. Ведомство связало это с ускоренным возмещением НДС и резким увеличением расходов вследствие оперативного заключения контрактов.

В феврале дефицит сократился вдвое по сравнению с январем, до около 820 млрд руб., говорили в Минфине. Совокупный дефицит за два месяца достиг 2,58 трлн руб. в связи с опережающим ростом расходов.