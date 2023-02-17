Силуанов не нашел повода для беспокойства из-за дефицита бюджета в январе

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Дефицит федерального бюджета России в 2023 году составит плановые 2% ВВП, поэтому поводов для беспокойства в связи с дефицитом бюджета за первый месяц этого года нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос, с чем связан резкий дефицит бюджета в январе этого года и является ли он критичным.

«Дефицит бюджета не связан с каким-то глобальным ростом расходов. У нас в этом году ожидается дефицит в размере 2% от ВВП. Он абсолютно плановый и не вызывает никаких беспокойств», — сказал министр.

Обычно в первые месяцы года бюджет бывает профицитным из-за низкого темпа расходования средств, однако в этом году ситуация стала обратной из-за высоких темпов возмещения НДС и в целом с решениями, которые были направлены на поддержку российских налогоплательщиков, рассказал министр. «Эти деньги как раз находятся в экономике. Как с точки зрения возврата части налогов, так и ускоренного расходования бюджетных средств», — пояснил Силуанов.

По его словам, важно смотреть на бюджет, который сложится по итогам года. «По итогам года у нас план [дефицита бюджета] — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», — сказал Силуанов.

Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2023 году министр назвал отечественный финансовый рынок, облигации федерального займа, которые покупают банки и российские инвесторы. «Сейчас по большей части это бумаги среднего и долгосрочного периода хождения. От семи, десяти и более лет», — сказал он.

6 февраля предварительная оценка Минфина показала, что дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн руб. Для сравнения: в январе 2022 года был получен профицит бюджета в размере 125 млрд руб.

Из данных министерства следует, что рекордный для января дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн руб., и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн руб. Предварительные оценки исполнения бюджета в начале года соответствуют их запланированной динамике, заявили в ведомстве.