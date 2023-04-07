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Экономика ,  
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Минфин оценил дефицит бюджета за первый квартал в ₽2,4 трлн

Минфин предварительно оценил дефицит российского бюджета за первый квартал в ₽2,4 трлн
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы сократились более чем на 20%, а расходы выросли более чем на треть
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб. По сравнению с предварительными данными на конец февраля дефицит сократился на 180 млрд руб.

Доходы бюджета в январе—марте составили 5,677 трлн руб., говорится в сообщении ведомства. Это на 21% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Расходы в первом квартале оказались на уровне 8,077 трлн рублей — на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ненефтегазовые доходы составили за квартал 4,042 трлн рублей, сократившись на 4% год к году.

Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн руб. Минфин связывает сокращение со снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Поступление НДС в первом квартале составило 2,693 трлн рублей, оставшись на уровне прошлого года.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме объяснял превышение дефицита в марте опережающим финансированием ряда проектов: из-за него часть расходов, заложенных на весь год, оказалась перенесена на начало года. Премьер пообещал, что дефицит будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», — отмечал он.

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В законе о бюджете на 2023–2025 годы дефицит на этот год заложен в размере 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. 

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Минфин дефицит бюджета
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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