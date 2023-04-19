Почему Минфин снова нарастил расходы бюджета в апреле

Расходы бюджета на третьей неделе апреля ускорились до 118 млрд руб. в день, что заметно выше уровней января—марта. Минфин распределил уже больше трети расходов, заложенных на год. РБК спросил экспертов о причинах разгона трат

Фото: Андрей Любимов / РБК

Расходы федерального бюджета за неполный апрель (по состоянию на 18-е число) достигли 2,12 трлн руб., что соответствует тратам 118 млрд руб. в среднем за день, следует из оперативных данных «Электронного бюджета». Это существенно больше среднесуточных расходов не только за март (75 млрд руб.), но и за январь и февраль (97–98 млрд руб.), когда Минфин впервые сообщил об ускоренном заключении госконтрактов и авансировании отдельных расходов. Первым на ускорение расходов в апреле после мартовского замедления внимание обратил телеграм-канал MMI.

К 18 апреля Минфин потратил или довел до бюджетополучателей 10,2 трлн руб. из запланированных на сегодняшний день 29,87 трлн руб. на весь 2023 год. Таким образом, израсходовано более трети текущего годового плана (так называемой сводной бюджетной росписи). Это заметно больше обычного: так, в январе—апреле 2022 года бюджет потратил 28,5% итогового показателя за год, а в том же периоде 2021 года — 28,9%.

В середине апреля замминистра финансов Владимир Колычев сообщал о стабилизации в марте расходов бюджета и их дальнейшем равномерном использовании в рамках годовой нормы после повышенных расходов в начале года, хотя допустил «всплески в отдельные месяцы, связанные с авансированием контрактуемых обязательств». В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство перенесло часть расходов на начало года в рамках перехода к опережающему авансированию контрактов.

Власти продолжают раскрывать в оперативном режиме структуру расходов с существенными ограничениями информации. Исходя из данных по расходам на 18 апреля, 2,75 трлн руб. ассигнований, или 27%, не отнесены публично к определенным разделам (таким как «Национальная экономика», «Национальная оборона», «Социальная политика» и т.д.), то есть власти не раскрывают принадлежность этой части расходов к тому или иному тематическому разделу. Тем не менее доля закрытых расходов снизилась по сравнению с 32% в конце марта. За последние недели особенно заметно выросли траты по направлению «Социальная политика» — до 2,53 трлн руб. (по состоянию на 25 марта они составляли 1,33 трлн руб.).

В пресс-службе Минфина на запрос РБК о причинах ускорения расходов ответили, что ведомство традиционно публикует предварительную оценку исполнения бюджета за отчетный месяц в начале следующего месяца, «пока рано давать оценки» [по апрельским расходам].

Какие могут быть причины ускорения расходов

Начиная с февраля расходы бюджета в среднем стабильно больше примерно на 15%, чем прошлогодние значения, говорит главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он не видит ярко выраженной всплесковой динамики в апреле, но обращает внимание, что самый большой прирост расходов, который видно по «Электронному бюджету», в последнее время касается межбюджетных трансфертов.

По расчетам Мурашова, а также руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, объем расходов на межбюджетные трансферты только за первый квартал года превысил прошлогодний уровень примерно на 250 млрд руб. «В первом квартале 2022 года на них было направлено 723 млрд руб., а по состоянию на 8 апреля 2023 года — 971 млрд руб.», — сравнила Анисимова. По состоянию на 18 апреля объем трансфертов регионам составил уже 1,16 трлн руб., из которых около 130 млрд направлено новым регионам.

«Из открытой финансовой отчетности мы не понимаем, как в оборот вводятся новые регионы. Очевидно, это происходит не полностью, а поэтапно. Например, огромный объем социальных выплат, который пошел гражданам в новых регионах, может носить одномоментный характер», — добавляет руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Те расходы по межбюджетным трансфертам, которые были заложены и в «Основных направлениях бюджетной политики» на три года, и в утвержденном федеральном бюджете, не предусматривали какого-то большого дополнительного объема трансфертов туда (в новые регионы. — РБК). Но как-то же это осуществляется; возможно, так это и выражается (в растущих расходах федерального бюджета. — РБК)», — полагает он.

Понятно, что на фоне спецоперации и присоединения новых регионов появилось много направлений расходов, которых не было в прошлом году, констатирует Климанов. «Очевидно, что возросли расходы на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность. Но с какой периодичностью эти платежи осуществляются — неизвестно», — отмечает эксперт. В проекте федерального бюджета на 2023 год расходы на оборону и безопасность должны были составить около трети от всех расходов.

По оценке Мурашова, расходы на оборону (в открытой части) бюджета увеличились на 200 млрд руб. за год. Также превышение наблюдается и по социальным расходам — на 100 млрд руб. больше предыдущего года. «Последние активные расходы по социалке — порядка 600 млрд за день — были совсем недавно, 5 апреля. Но по сравнению с прошлым годом в целом расходы на социалку идут плюс-минус в одном темпе», — подытожил он.

Есть ли риски для дефицита бюджета

На 2023 год Минфин запланировал дефицит казны в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. По итогам первого квартала дефицит составлял 2,4 трлн, а смотреть дефицит в произвольный день в течение месяца не имеет смысла: из-за перехода на механизм единого налогового платежа поступления налогов сместились на один день в конце каждого месяца. Министр финансов Антон Силуанов не раз обнадеживал, что значения по итогам года не превысят плановых 2% ВВП.

Мурашов пока не видит поводов сомневаться в обещаниях Минфина о непревышении планового дефицита. «Минфин неоднократно заявлял, что будет активнее расписывать расходы в начале этого года. В конце года, соответственно, теоретически должно быть меньше расходов, чем обычно. Хотя, конечно, то, что сейчас государство тратит больше, не означает автоматически, что потом оно будет тратить меньше», — считает он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова тоже не насторожена текущим ускорением расходов. Она полагает, что надо смотреть на динамику расходов вместе с заимствованиями ОФЗ, которыми правительство финансирует дефицит бюджета. «Если расходы растут, а Минфин на ОФЗ большие объемы не размещает, то это означает, что на самом деле в бюджетной системе есть профицит, видимо, на уровне региональных бюджетов. И он нивелирует бюджетные риски. Иными словами, рост расходов федерального бюджета не означает, что на уровне всей бюджетной системы происходит сопоставимая разбалансировка», — указывает она.

Расходная динамика федерального бюджета может искажаться трансфертами в другие бюджеты: например, в декабре 2022 года Минфин авансом перечислил Пенсионному фонду трансферт на сумму более 1 трлн руб., который должен был состояться в 2023 году, в результате расходы федерального бюджета в 2022 году номинально оказались выше, чем могли бы быть, но это, в свою очередь, высвободило средства казны на 2023 год.

Показатели за короткие отрезки не репрезентативны в отличие от квартальных или хотя бы месячных данных, убежден главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. «Опыт первого квартала — хороший пример. Поэтому, кроме общего соображения, что предоплаты могут быть не только по году, но и по кварталу, сказать нечего», — заключает он.

Официальная позиция Минфина заключается в том, что общий объем расходов в 2023 году будет формироваться исходя из предельного объема ассигнований, утвержденных в законе о бюджете (порядка 29 трлн), плюс возможный прирост расходов в размере дополнительных ненефтегазовых доходов, которые могут сложиться по ходу исполнения бюджета, что соответствует нормам бюджетного правила. Например, такими дополнительными доходами могут стать поступления разового взноса со сверхприбылей бизнеса в 2021–2022 годах, оцениваемые в 250–300 млрд руб.