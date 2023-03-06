Дефицит бюджета в феврале сократился вдвое

В феврале дефицит федерального бюджета уменьшился вдвое по сравнению с январем, когда его размер стал рекордным для начала года. Совокупный дефицит казны за два месяца достиг 2,58 трлн руб. на фоне опережающего роста расходов

Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета по итогам января—февраля составил 2,58 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина. Как следует из этих данных, в феврале дефицит сложился в размере около 820 млрд руб., что в два раза меньше январского показателя. Тогда расходы казны превысили доходы на 1,76 трлн руб., что стало рекордом для первого месяца года.

Объем расходов федерального бюджета в январе—феврале составил 5,74 трлн руб., в полтора раза превысив показатели аналогичного периода прошлого года.

Из данных Минфина (при условии, что январские показатели не пересматривались) следует, что в феврале расходы составили 2,63 трлн руб., что меньше январского показателя (3,12 трлн), но выше расходов за февраль 2022 года на 43% (1,84 трлн).

«Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года», — говорится в сообщении. Аналогичный тезис был озвучен Минфином месяц назад. Расходы федерального бюджета по направлениям не раскрываются с весны 2022 года.

Аналитики ждали публикации комментария Минфина об исполнении бюджета за февраль, поскольку январские расходы сильно выбивались из нормы (за январь было исполнено около 11% годового плана).

Улучшение по доходам

Объем доходов бюджета в январе—феврале составил 3,16 млрд руб., что на 25% ниже объема поступления доходов годом ранее. Из них нефтегазовые доходы сократились на 46%, ненефтегазовые — на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минфине отметили, что новый порядок определения цены марки Urals для расчета налогов, принятый в феврале, будет содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора — особенно во втором полугодии текущего года.

По сравнению с январем динамика доходов улучшилась. Нефтегазовые доходы в феврале составили 521 млрд против 426 млрд руб. в январе (рост на 22,5%). Ненефтегазовые доходы в феврале составили 1,29 трлн против 931 млрд руб. в январе (плюс 38%). В годовом выражении ненефтегазовые доходы в феврале увеличились на 12%.

Улучшение динамики в Минфине объяснили нормализацией поступлений оборотных налогов (в частности внутреннего НДС) после временного спада в январе, который произошел из-за введения весной 2022 года ускоренного порядка возмещения НДС.

С 1 января изменились порядок и, в ряде случаев, сроки уплаты налоговых платежей, что связано с переходом на механизм единого налогового платежа (ЕНП). Поскольку перечисление ЕНП налогоплательщиками осуществлялось 28 февраля (срок уплаты ЕНП), его зачисление и распределение по бюджетам происходило в первые дни марта.

Представленные Минфином данные по поступлению налоговых доходов «в целях повышения репрезентативности и сопоставимости данных» скорректированы таким образом, что в доходах февраля учтены поступления, которые зачислялись в бюджет уже в первых числах марта.