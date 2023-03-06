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Экономика ,  
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Дефицит бюджета в феврале сократился вдвое

Минфин: дефицит бюджета в феврале сократился вдвое
В феврале дефицит федерального бюджета уменьшился вдвое по сравнению с январем, когда его размер стал рекордным для начала года. Совокупный дефицит казны за два месяца достиг 2,58 трлн руб. на фоне опережающего роста расходов
Вид на здание Министерства финансов РФ
Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета по итогам января—февраля составил 2,58 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина. Как следует из этих данных, в феврале дефицит сложился в размере около 820 млрд руб., что в два раза меньше январского показателя. Тогда расходы казны превысили доходы на 1,76 трлн руб., что стало рекордом для первого месяца года.

Объем расходов федерального бюджета в январе—феврале составил 5,74 трлн руб., в полтора раза превысив показатели аналогичного периода прошлого года.

Из данных Минфина (при условии, что январские показатели не пересматривались) следует, что в феврале расходы составили 2,63 трлн руб., что меньше январского показателя (3,12 трлн), но выше расходов за февраль 2022 года на 43% (1,84 трлн).

«Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года», — говорится в сообщении. Аналогичный тезис был озвучен Минфином месяц назад. Расходы федерального бюджета по направлениям не раскрываются с весны 2022 года.

Аналитики ждали публикации комментария Минфина об исполнении бюджета за февраль, поскольку январские расходы сильно выбивались из нормы (за январь было исполнено около 11% годового плана).

Улучшение по доходам

Объем доходов бюджета в январе—феврале составил 3,16 млрд руб., что на 25% ниже объема поступления доходов годом ранее. Из них нефтегазовые доходы сократились на 46%, ненефтегазовые — на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минфине отметили, что новый порядок определения цены марки Urals для расчета налогов, принятый в феврале, будет содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора — особенно во втором полугодии текущего года.

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По сравнению с январем динамика доходов улучшилась. Нефтегазовые доходы в феврале составили 521 млрд против 426 млрд руб. в январе (рост на 22,5%). Ненефтегазовые доходы в феврале составили 1,29 трлн против 931 млрд руб. в январе (плюс 38%). В годовом выражении ненефтегазовые доходы в феврале увеличились на 12%.

Улучшение динамики в Минфине объяснили нормализацией поступлений оборотных налогов (в частности внутреннего НДС) после временного спада в январе, который произошел из-за введения весной 2022 года ускоренного порядка возмещения НДС.

С 1 января изменились порядок и, в ряде случаев, сроки уплаты налоговых платежей, что связано с переходом на механизм единого налогового платежа (ЕНП). Поскольку перечисление ЕНП налогоплательщиками осуществлялось 28 февраля (срок уплаты ЕНП), его зачисление и распределение по бюджетам происходило в первые дни марта.

Представленные Минфином данные по поступлению налоговых доходов «в целях повышения репрезентативности и сопоставимости данных» скорректированы таким образом, что в доходах февраля учтены поступления, которые зачислялись в бюджет уже в первых числах марта.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
Минфин дефицит бюджета
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