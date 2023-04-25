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Reuters сообщил о падении прибыли европейских НПЗ из-за российской нефти

Reuters: из-за дешевых российских нефти и нефтепродуктов прибыль европейских НПЗ падает
По оценке Reuters, из-за дешевой российской нефти и теплой погоды в Европе прибыль от переработки барреля нефти Brent на типичном европейском НПЗ с января прошлого года упала примерно на 71%, а в Азии — примерно на 57%
BRENT BRENT $83,18 +0,13%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Несмотря на введенные против России санкции, поставки российских нефти и нефтепродуктов не сократились, а из-за их дешевизны европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) терпят убытки, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что из-за российских поставок в Индию и Китай мировая маржа дизельного топлива с февраля упала примерно вдвое, что отразилось на прибылях как местных, так и европейских НПЗ.

Так, об убытках ранее заявила индийская Reliance Industries — оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса. В качестве причин в компании отметили стабильные поставки российского дизельного топлива, а также необычно теплую зиму в Европе. Помимо этого, спрос на газойль для замены природного газа в производстве электроэнергии также упал после того, как спотовые цены на СПГ снизились с рекордно высокого уровня, указывала Reliance Industries.

По оценке Reuters, эталонная маржа перегонки дизельных баржей в Европе на прошлой неделе опустилась до самого низкого уровня с февраля 2022 года и составила около $13,70 за баррель. Аналогичная маржа в Азии упала на 31% — до самого низкого уровня с января 2022 года — и составила около $14 за баррель. При этом прибыль от переработки барреля нефти марки Brent на типичном европейском НПЗ с января прошлого года упала примерно на 71% — до $3,56 за баррель, в то время как рентабельность переработки в Азии снизилась примерно на 57% — до $2,54 за баррель.

ЕС и страны G7 в декабре ввели потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель, а в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти считают санкции незаконными. В ответ на эти меры Россия перестала поставлять нефть странам, которые установили потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. По подсчетам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

Между тем в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее. Также агентство писало, что в последнее время существенно вырос импорт российских дизеля, нафты и мазута в Сингапур, откуда эти продукты поступают в другие страны.

Советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее говорил, что потолок цен на нефть «работает хорошо» и энергоресурсы из России продаются ниже предельных цен. В конце марта Bloomberg сообщал, что большинство членов G7 против снижения потолка цен, Брюссель также считает действующий потолок эффективным.

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Reuters сообщил о падении прибыли европейских НПЗ из-за российской нефти
Reuters сообщил о падении прибыли европейских НПЗ из-за российской нефти

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции НПЗ Россия нефть нефтепродукты прибыль
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