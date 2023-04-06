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Экономика ,  
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Reuters сообщил о росте импорта дизеля и нафты из России в Сингапур

Reuters: в начале 2023 года выросли поставки дизеля и нафты из России в Сингапур
На фоне введения европейского эмбарго на поставки нефтепродуктов из России выросли их поставки в Сингапур, подсчитал Reuters. Топливо не только остается в стране, но и поступает в соседние государства
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Трубопроводы на палубе танкера в Сингапуре
Трубопроводы на палубе танкера в Сингапуре (Фото: Reuters)

Импорт российского дизеля и нафты в Сингапур в 2023 году существенно вырос, пишет Reuters со ссылкой на свои расчеты на основе правительственных данных и информации аналитиков.

В первом квартале года импорт нафты вырос почти в три раза, с примерно 261 тыс. т в конце 2022-го до 741 т. Это составляет около 23% общего импорта нафты в страну, отмечает агентство.

Импорт дизеля в марте и вовсе достиг максимума более чем за год: в этом месяце Сингапур получил 46 тыс. т российского дизеля, хотя за весь прошлый год пришло только 20 тыс. Последний максимум за месяц был зафиксирован в декабре 2021-го — 95 тыс. т. По данным Reuters, в апреле ожидается поставка как минимум 44 тыс. т российского дизеля в Сингапур.

В конце марта агентство сообщало о рекордных поставках в Сингапур и Малайзию и российского мазута: они составили свыше 1,1 млн т.

Нефтепродукты из Сингапура могут поступать и в другие страны — Южную Корею, Китай, Тайвань, Японию, Малайзию, Вьетнам, Австралию, уточняет Reuters.

С начала февраля начало действовать введенное Евросоюзом эмбарго на поставки нефтепродуктов в страны-члены ЕС, а также потолок цен. Лимит отличается в зависимости от вида топлива: если продукт торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, как дизель, то это $100 за баррель; если с дисконтом, как мазут, то $45 за баррель. Продукцию, которая будет продаваться по ценам выше установленного лимита, запрещено поставлять морским путем в третьи страны, также в таком случае нельзя оказывать финансовые или технические услуги при перевозке.

Президент Владимир Путин еще в декабре, в ответ на аналогичное нефтяное эмбарго, подписал указ о запрете поставок топлива иностранным лицам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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дизель нефтепродукты Сингапур
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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