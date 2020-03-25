Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Увеличится ли число налогоплательщиков в России

Среди российских бизнесменов много тех, кто находится за рубежом основную часть года. Поэтому у них нет необходимости декларировать иностранные активы и контролируемые компании, прокомментировал РБК партнер КПМГ Виктор Калгин. Но из-за ограничений на международные перемещения они могут пробыть в России больше, чем планировали, и по итогам года стать налоговыми резидентами России, тогда они будут обязаны задекларировать зарубежные активы и заплатить налог с прибыли КИК, указал Калгин.

Ряды российских резидентов пополнятся, ожидает партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Но, по его словам, еще больше, чем закрытые границы, невыездными предпринимателей делает кризис, когда просто нельзя оставить бизнес.

Из-за коронавируса власти более тщательно отслеживают перемещения людей, и есть риск, что эту информацию используют в том числе налоговые органы для контроля над тем, «кто где что, возможно, недодекларировал», предупреждает Рустам Вахитов. «Прошлый кризис 2008 года дал нам BEPS (Base Erosion and Profit Shifting — глобальный план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли). Текущий принесет следующую волну ужесточения в сфере контроля и повышения прозрачности», — считает Вахитов.

Контролируемая иностранная компания — это организация или структура без юрлица (фонд, траст), которая зарегистрирована и управляется за рубежом и не является резидентом России. Физлицо признается контролирующим лицом иностранной компании: если доля участия превышает 25% или же 10%, но в совокупности со всеми российскими резидентами превышает 50%; если является учредителем и имеет право на прибыль; если фактически контролирует организацию. Налогами облагаются доходы от пассивной деятельности таких компаний (проценты по бумагам, дивиденды и иные доходы). Получение подобных доходов не требует обязательного личного участия или постоянного присутствия за рубежом.

Кто из бизнесменов в зоне риска

Из-за закрытия границ рискуют прежде всего те, кто искусственно создает отсутствие в России в течение 183 дней и имеет пограничный статус, пояснила руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Яна Семеняка: «Они будут обязаны подать уведомление о КИК и уплатить налоги с прибыли КИК в 2022 году, если у них не будет условий для освобождения». Физлицам с пограничным статусом необходимо будет срочно покинуть Россию после снятия запретительных мер, отмечает она.

Евросоюз с 17 марта закрыл границы — пока на 30 дней. Разрешен въезд только гражданам других стран с видом на жительство, долгосрочной визой или срочной причиной (например, похороны или повестка в суд). Россия с 23 марта ограничила полеты во все страны мира. Исключением стали рейсы из Москвы в некоторые столицы или крупные города 146 стран (по одному рейсу на страну). Пока разрешены чартерные рейсы для отъезда иностранцев и возвращения россиян на родину.

Если у предпринимателя ситуация с налоговым резидентством сложилась критичная, можно получить «заветный штамп в паспорт», выехав в страны, границы с которыми еще не закрыты, рекомендовала Яна Семеняка. Также важно не нарушать требования о месте управления компанией — все документы должны быть подписаны исполнительным органом по месту регистрации, чтобы компанию не признали налоговым резидентом России.

Для реальных нерезидентов России ситуация не критична, если они обычно пребывали за рубежом около 300 дней в год, то если им и придется задержаться в России на два месяца, статус нерезидента они не потеряют, объяснила юрист.

Партнер практики налогового планирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева, напротив, считает, что пока частные полеты между странами не ограничены, существенных последствий для налогового планирования нет: «Даже в условиях мировой пандемии бизнес и государства найдут возможность обеспечить физическое перемещение отдельных заинтересованных лиц, а офшорные территории смогут подстроиться под санитарные ограничения и найдут способ приема».

Российские налоговые резиденты обязаны уведомлять налоговые органы о своих КИК. Штраф за неподачу отчетности составляет 100 тыс. руб. за одну КИК. Если прибыль КИК превышает 10 млн руб., нужно заплатить 13% НДФЛ. Штраф за неуплату налога составляет 20% от суммы налога.

Приостановка налоговых проверок несколько отсрочит риски и позволит принять меры по текущему налоговому периоду, считает Яна Семеняка. Но отсрочка не поможет, если проверка уже начата и налоговые органы получили информацию о КИК (как правило, за предыдущие налоговые периоды).

Несмотря на приостановку и сокращение проверок (в России введен мораторий до 1 мая), «индульгенций налогоплательщикам пока еще не выдавали», подчеркивает Воробьева: «У ФНС будет еще три года, чтобы проконтролировать соблюдение норм».

Власти обсуждают возможность перенести срок подачи деклараций о подоходном налоге (НДФЛ) из-за эпидемии коронавируса, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов, отметив, что лично он «не против», но окончательное решение будет за правительством. Срок подачи деклараций физлицами (3-НДФЛ) истекает 30 апреля. США уже перенесли срок на три месяца — с 15 апреля на 15 июля.

Что можно сделать

Многие будут предпринимать попытки реструктурировать бизнес в новых обстоятельствах, защитить личные активы от взыскания при банкротствах, «которых тоже будет немало», уверен Рустам Вахитов. В каждой ситуации решение индивидуально, отмечает Виктор Калгин: «В некоторых случаях можно провести реструктуризацию, чтобы повысить эффективность владения активами и адаптировать зарубежные структуры к российскому налоговому резидентству акционера. В каких-то случаях есть смысл упростить иностранные структуры и перевести часть или все активы в российскую структуру или напрямую на акционера. Иногда помогает планирование денежных потоков и правильное выстраивание структуры».

Для некоторых приемлемым решением станет «переезд» в «русские офшоры» — специальные административные районы (САР) с налоговыми льготами во Владивостоке и Калининграде. «Но САР не всегда будет удобным решением из-за по факту разрешительного порядка, который не все пройдут», — считает Вахитов.

К тому же для перевода компании в другую юрисдикцию нужно получить подтверждение от местных органов. Но многие страны ввели карантин на государственном уровне, и оперативно подготовить документы сложно. «Вирус сильно ударил не только по Европе и Китаю. К примеру, на Сейшелах перестала работать DHL, и получить оригиналы каких-либо документов с острова сейчас невозможно», — рассказала Яна Семеняка.

Воробьева, напротив, уверена, что не стоит делать «резких движений»: «Слишком много неизвестных для планирования, и в ближайшее время ситуация может кардинально изменяться в течение короткого срока». «В условиях цейтнота по времени и отсутствия возможности перемещаться легко сделать очень болезненные и дорогие впоследствии ошибки», — предупреждает Вахитов.

В любом случае есть более глобальные риски, связанные с фактическим получателем дохода, контролируемой задолженностью и репатриацией валютной выручки, «главное — не использовать текущую ситуацию таким образом, чтобы в следующем году пришли риски еще и по этим основаниям», подчеркивает Семеняка.