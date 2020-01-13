Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Острова Мэн, Гернси и Джерси включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 году, несмотря на то, что ФНС удалила их из списка партнеров. Налоговая заявила о готовности пересмотреть решение

Вид острова Джерси (Фото: Darren Staples / Reuters)

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК. В прошлом году они решили не передавать России эти сведения — автоматического обмена финансовой информацией с Россией не было.

Это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Симметричный ответ

В конце 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила перечень стран — участниц автоматического обмена. Из него исчезли Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Исключение Великобритании было ожидаемо: Лондон отказался от автообмена с Россией по крайней мере в 2019 году. Мотивы такого решения не разглашаются, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщала РБК британская налоговая служба.

ФНС не ответила РБК, почему вместе с Великобританией из списка убрали ее коронные территории — Мэн, Гернси и Джерси, указав лишь, что основанием стала «имеющаяся у ФНС информация». Предполагается, что эти территории последовали за решением Соединенного Королевства и отказались предоставлять России информацию в автоматическом режиме. Представитель правительства Гернси подтвердил РБК, что его территория не предоставляла России финансовые сведения в 2019 году (за 2018 отчетный год) — «в соответствии с подходом, принятым Великобританией».

Как предположил в беседе с РБК директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко, «скорее всего, вслед за Великобританией все коронные территории решили не отправлять данные России в 2019 году, и поэтому ФНС исключила их из списка».

Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (CRS) в сентябре 2018 года. По данным на декабрь, ФНС получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 года и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего в списке юрисдикций — участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий. С этим же списком необходимо сверяться для применения льгот по валютному контролю.

Тем не менее, несмотря на то что ФНС исключила Мэн, Гернси и Джерси из перечня участников автообмена, Россия значится в обновленных списках этих островов по состоянию на 1 января 2020 года — формально у них есть все основания сообщить ФНС о счетах и активах россиян.

Россия по-прежнему указана в обновленной 31 декабря версии списка для автообмена острова Мэн за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года.

Аналогично Россия осталась в последней версии списка Гернси как за 2019-й, так и за 2020 год.

Джерси еще не опубликовал подобный документ, но Россия числится в обновленном 1 января 2020 года предварительном списке стран для автообмена. Мэн, Гернси и Джерси по-прежнему значатся партнерами по автообмену в базе Организации экономического сотрудничества и развития. Представитель Гернси подтвердил, что Россия включена в предварительный список стран для автообмена в 2020 году. Администрации островов Мэн и Джерси, представитель налоговой службы Великобритании не ответили на запрос РБК. Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Экономика Автообмен под вопросом Хотя возможность автообмена с островами Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году сохраняется, наличие России в официальных списках не гарантирует передачу данных, подчеркивает Нестеренко. Не исключено, что, несмотря на наличие России в списках, впоследствии Мэн, Гернси и Джерси могут отказаться передавать информацию под предлогом опасений по поводу недостаточной защиты данных или по другим причинам, прокомментировал РБК партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Учитывая прецедент, созданный Великобританией, когда она в одностороннем порядке прервала автообмен финансовой информацией с Россией, такой сценарий нельзя исключать, считает партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Мэн, Гернси и Джерси как отдельные административные единицы Великобритании не полностью независимы и часто следуют на международной арене в фарватере ее политики, подчеркивает Нестеренко. Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран. «Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией», — сообщила ФНС. Валютный контроль Наличие островов Мэн, Гернси и Джерси в списке участников автообмена принципиально не только для выявления налоговых нарушений, но и с точки зрения валютного контроля. С 1 января 2020 года для россиян со счетами за рубежом смягчили требования по репатриации валютной выручки. Теперь российским резидентам разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую в иностранные банки. Главное условие — банк должен находиться на территории государства ОЭСР, в стране — участнице автообмена. Однако льгота не распространяется на россиян с финансовыми активами в исключенных из списка юрисдикциях, а значит, и на острова Мэн, Гернси и Джерси. Владельцы активов в странах, не участвующих в автообмене, по-прежнему должны каждый год сообщать налоговым органам о движении средств по счетам.

«Если страны нет в разрешительном перечене ФНС, то по счетам в этой стране резидентам России запрещено осуществлять любые операции, кроме узкого круга разрешенных в 173-ФЗ «О валютном контроле», под угрозой штрафов до 100%», — подчеркивает Нестеренко.