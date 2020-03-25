Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса

В большом количестве проектов велика доля импортных материалов и оборудования, поставка которых российским покупателям-концессионерам может быть ограничена или приостановлена на срок до устранения последствий эпидемии. К тому же цена импортных товаров существенно выросла, замечают эксперты центра.

В нынешней ситуации реально говорить о «просадке» рынка ГЧП и концессий, сказал РБК председатель комитета по ГЧП «Опоры России» Максим Оводков. «Малый и средний бизнес может серьезно пострадать из-за простоев, в случае если эпидемиологическая обстановка сохранится больше чем на две недели», — отметил он, указывая, что статистика на torgi.gov.ru свидетельствует о том, что объем вложений в 75–80% таких проектов не превышают 1 млрд руб., то есть они рассчитаны на МСП. Волатильность валютного курса также осложняет построение финансовых моделей по инициируемым проектам, указал Оводков. Многие инициативы «морозит» и то, что осенью Минфин намерен инициировать работу над законодательством, регулирующим концессии и ГЧП, добавил эксперт.

Общая неопределенность экономической ситуации может привести к «инвестиционной паузе» на инфраструктурном рынке, полагают аналитики инвестиционной компании InfraOne (.pdf). «Подготовка к заключению новых соглашений будет происходить медленнее из‑за стремления инвесторов и властей дождаться более стабильного состояния экономики и желания определить, насколько востребованной и выгодной при этом окажется их инициатива. У проектов, чье финансовое закрытие еще не произошло, сроки могут быть сдвинуты», — указывают они.

По уже заключенным соглашениям может потребоваться пересмотр условий, но вряд ли дело дойдет до расторжения, которое, с большой вероятностью, экономически невыгодно обеим сторонам, считает InfraOne. Это особенно касается капиталоемких соглашений, заключенных на несколько десятилетий вперед. По оценке инвесткомпании, запуск концессий и ГЧП на сумму порядка 270 млрд руб. в ближайший год может быть отложен. Однако восстановления рынка можно ожидать уже в следующем году, заключают аналитики.

Сколько в России проектов ГЧП По данным Минэкономразвития, на начало года в России числилось около 3,1 тыс. проектов ГЧП и концессионных соглашений. Общий объем инвестиционных обязательств по ним превышает 1,7 трлн руб., из которых 1,2 трлн приходится на внебюджетные инвестиции. Подавляющее большинство соглашений о ГЧП заключены на муниципальном уровне (94%), главным образом в сфере коммунального хозяйства. Согласно данным платформы «Росинфра», которую ведет Национальный центр ГЧП, в России реализуется 3,6 тыс. проектов ГЧП с общим объемом инвестиций около 3,9 трлн руб., из которых 2,8 трлн приходится на средства бизнеса. «Росинфра» учитывает помимо ГЧП и концессий (наиболее распространенных форм партнерства государства и бизнеса) также контракты жизненного цикла, аренду с инвестобязательствами, специальные инвестиционные контракты, корпоративные формы партнерства и ряд других. По данным InfraOne на 1 марта, в России заключено 402 концессионных соглашения дороже 100 млн руб. с общим объемом заявленных инвестиций 1,9 трлн руб. На принципах ГЧП (то есть в соответствии с федеральным законом 224‑ФЗ «О государственно-частном партнерстве») запущено 25 проектов на 260 млрд руб.

Сферы в зоне риска

Национальный центр ГЧП выделяет несколько отраслей, в которых свыше ста проектов ГЧП, находящихся на стадии строительства или эксплуатации, пострадают больше всего. Прежде всего это:

социальное обслуживание населения и бытовые услуги — 32 проекта (падение выручки от 50 до 100%);

здравоохранение и санаторно-курортное лечение — 28 проектов (падение выручки от 10 до 90%);

культура, досуг, туризм и другие объекты социокультурного назначения — 28 проектов (падение выручки от 20 до 100%);

физкультура и спорт — 17 проектов (падение выручки от 70 до 100%);

городской транспорт и транспортная инфраструктура в городах — десять проектов (падение выручки от 30 до 60%).

В общей сложности в рамках всех этих проектов частные компании могут недосчитаться более 8 млрд руб. выручки только за первые три месяца карантина, а в случае сохранения режима ограничений до полугода потери могут составить порядка 12 млрд руб., прогнозирует центр.

Однако сильнее всего ситуация с курсом валют и сложности с импортом ударят по проектам, находящимся на инвестиционной фазе и предполагающим использование или закупку иностранного оборудования и комплектующих. По оценкам Национального центра ГЧП, в группе риска находится более 200 таких проектов. При этом более половины из них может коснуться одновременно и увеличение расходов на создание, и неисполнение сроков по инвестобязательствам.

Сохранение ситуации с курсом валют даже в перспективе трех-шести месяцев может привести к удорожанию проектов ГЧП, находящихся в инвестиционной фазе, минимум на 16 млрд руб., указано в прогнозе.

Каникулы и возможность смены условий

Чтобы минимизировать возможный ущерб, рынку ГЧП на ранних стадиях необходима поддержка государства, отмечает исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко. «Кроме распространенной меры в виде налоговых и арендных каникул стоит также расширить перечень оснований для изменения условий концессионных соглашений. Включить в них обстоятельства, связанные с коронавирусом и финансово-экономическим кризисом, чтобы партнеры могли скорректировать условия и обязательства соглашения, при этом избежать претензий со стороны контрольно-надзорных органов», — сказал он РБК.

Налоговые и арендные каникулы для ГЧП центр предлагает ввести в первую очередь в таких отраслях, как спорт, туризм, досуг, социальное обслуживание, общественный транспорт, аэропортовая инфраструктура, образование и здравоохранение.

Предлагается выработать консолидированную позицию для всех участников рынка — например, путем разъяснений Верховного суда России по вопросам квалификации правоотношений в условиях распространения COVID-19. В этом разъяснении надо определить критерии, по которым задержку в сроках исполнения обязательств и иных нарушений можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. Это позволит выработать единообразную судебную практику по таким спорам и поможет защитить участников рынка ГЧП в текущих условиях, считают специалисты центра.