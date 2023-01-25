Экономисты назвали цену нефти, при которой исчерпаются резервы в юанях

Bloomberg: резервы ЦБ России в юанях исчерпаются этом году при цене $25 за баррель Urals

Резервы российского ЦБ в юанях закончатся уже этом году, если цена на нефть Urals упадет до $25–35 за баррель, подсчитали экономисты Bloomberg и Citigroup. Цена на нефть выше $60 за баррель позволит России увеличить «кубышку»

Фото: Татьяна Меель / Reuters

Москва израсходует все свои резервы в юанях в этом году, если цена на нефть Urals упадет вдвое и будет стоить в среднем $25 за баррель, подсчитали экономисты Bloomberg. По оценкам Citigroup, доступные России ресурсы в юанях исчерпаются уже в 2023 году при $35 за баррель Urals. Цена же выше $60 за баррель позволит российскому правительству увеличить свои резервы в юанях, считают аналитики.

Bloomberg отмечает, что доходы российского бюджета резко сократились после введения потолка цен на нефть, однако если средняя цена на нее сохранится на том же уровне, резервов бюджета будет достаточно, чтобы покрывать дефицит в следующие три года. Согласно расчетам Citigroup Inc., резервы России истощатся за 2,5 года, если цена на нефть марки Urals останется на том же уровне.

Расчет, насколько может хватить этих запасов, позволяет оценить «меру финансового бедствия» России и ее экономическую устойчивость, поясняет Bloomberg.

По состоянию на 1 декабря в Фонде национального благосостояния (ФНБ) Минфина на счетах в Банке России хранилось 309,7 млрд юаней (около $45 млрд), а в конце декабря ведомство сообщило, что доля резервов в китайской валюте в связи с прекращением инвестиций в евро, фунтах и иенах может вырасти до 60 вместо 30% ранее.

Для компенсации потери нефтегазовых доходов Минфин и ЦБ объявили о возвращении с января валютных интервенций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Согласно этому правилу, ЦБ покупает валюту (теперь только дружественных стран) на Мосбирже при относительно высоких нефтегазовых доходах и продает при низких.

«В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов», — объясняло министерство.

Минфин также сообщил, что базовый объем нефтегазовых доходов было решено зафиксировать на уровне 8 трлн руб., поскольку «в условиях давления западных стран» снизилась предсказуемость как цен на Urals, так и объемов добычи и экспорта российских энергоресурсов.

Как следовало из оценок ведомства, около 8 трлн руб. бюджет получает при ценах на Urals в диапазоне $60–75 за баррель и объеме нефтедобычи 9–10 млн барр. в сутки.

Дефицит российского бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. В этом году он прогнозируется на уровне 2%, исходя из цены на нефть в $70 за баррель. Особенностью нового бюджета служат повышенные расходы на оборону и безопасность: в этом году они составят более 9 трлн руб., или 32% от всех расходов.