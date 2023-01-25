Экономисты назвали цену нефти, при которой исчерпаются резервы в юанях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
В России сократилось число аэропортов-миллионников Бизнес, 13:17
В ФХР назвали новый рекорд Овечкина одним из величайших для хоккея России Спорт, 13:11
Бизнес-гамбит: пять причин научить сотрудников играть в шахматы Pro, 13:10
Кремль увидел в угрозах Киева подтверждение верного курса Москвы Политика, 13:09
Песков не увидел перспектив для дипломатии по Украине Политика, 13:09
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 13:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Эксперты сообщили о риске снижения добычи нефти в России на 50-80 млн т Бизнес, 13:02
Ввод в строй новых торговых центров упал в России до минимума за 20 лет Недвижимость, 13:01
Кремль заявил о необходимости проработать идею о соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 12:56
Песков рассказал о любви Путина к творчеству Высоцкого Общество, 12:52
Кремль увидел риск продолжения «страшного периода» из-за ошибок Запада Политика, 12:51
Российские удаленщики высказались о запрете работать из дома Life, 12:47
Картаполов оценил последствия поставок танков Leopard Украине Политика, 12:47
Война санкций ,  
0 

Экономисты назвали цену нефти, при которой исчерпаются резервы в юанях

Bloomberg: резервы ЦБ России в юанях исчерпаются этом году при цене $25 за баррель Urals
Резервы российского ЦБ в юанях закончатся уже этом году, если цена на нефть Urals упадет до $25–35 за баррель, подсчитали экономисты Bloomberg и Citigroup. Цена на нефть выше $60 за баррель позволит России увеличить «кубышку»
BRENT BRENT $86,99 -1,34%
Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Москва израсходует все свои резервы в юанях в этом году, если цена на нефть Urals упадет вдвое и будет стоить в среднем $25 за баррель, подсчитали экономисты Bloomberg. По оценкам Citigroup, доступные России ресурсы в юанях исчерпаются уже в 2023 году при $35 за баррель Urals. Цена же выше $60 за баррель позволит российскому правительству увеличить свои резервы в юанях, считают аналитики.

Bloomberg отмечает, что доходы российского бюджета резко сократились после введения потолка цен на нефть, однако если средняя цена на нее сохранится на том же уровне, резервов бюджета будет достаточно, чтобы покрывать дефицит в следующие три года. Согласно расчетам Citigroup Inc., резервы России истощатся за 2,5 года, если цена на нефть марки Urals останется на том же уровне.

Расчет, насколько может хватить этих запасов, позволяет оценить «меру финансового бедствия» России и ее экономическую устойчивость, поясняет Bloomberg.

По состоянию на 1 декабря в Фонде национального благосостояния (ФНБ) Минфина на счетах в Банке России хранилось 309,7 млрд юаней (около $45 млрд), а в конце декабря ведомство сообщило, что доля резервов в китайской валюте в связи с прекращением инвестиций в евро, фунтах и иенах может вырасти до 60 вместо 30% ранее.

Для компенсации потери нефтегазовых доходов Минфин и ЦБ объявили о возвращении с января валютных интервенций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Согласно этому правилу, ЦБ покупает валюту (теперь только дружественных стран) на Мосбирже при относительно высоких нефтегазовых доходах и продает при низких.

«В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов», — объясняло министерство.

Читайте на РБК Pro
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Что отпугивает людей в объявлениях о поиске сотрудников
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству

Минфин также сообщил, что базовый объем нефтегазовых доходов было решено зафиксировать на уровне 8 трлн руб., поскольку «в условиях давления западных стран» снизилась предсказуемость как цен на Urals, так и объемов добычи и экспорта российских энергоресурсов.

Как следовало из оценок ведомства, около 8 трлн руб. бюджет получает при ценах на Urals в диапазоне $60–75 за баррель и объеме нефтедобычи 9–10 млн барр. в сутки.

Дефицит российского бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. В этом году он прогнозируется на уровне 2%, исходя из цены на нефть в $70 за баррель. Особенностью нового бюджета служат повышенные расходы на оборону и безопасность: в этом году они составят более 9 трлн руб., или 32% от всех расходов.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
резервы юань
Материалы по теме
Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть
Экономика
Нефтяников обяжут контролировать несоблюдение потолка цен
Экономика
Bloomberg сообщил о падении экспорта российской нефти на 22% за неделю
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter