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Финансы ,  
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ЦБ начнет предоставлять банкам юани для «ограничения волатильности»

Центробанк запустил инструмент предоставления банкам юаней за рубли
ЦБ запускает новый инструмент, предусматривающий предоставление банкам юаней за рубли. Регулятор рассчитывает, что это поможет преодолеть «временные дисбалансы» из-за роста спроса на юань, который заменяет токсичные доллары и евро
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

С 19 января Центробанк запустит «новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой». Об этом говорится в сообщении ЦБ. Срок сделки — один день: расчеты по первой части будут проходить в дату ее заключения, по второй — на следующий рабочий день.

Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Изначально ЦБ ввел такой инструмент в сентябре 2014 года в рамках перехода к плавающему курсу рубля. Сделки, которые осуществлял ЦБ, проходили в долларах и евро, а не в юанях.

Теперь, в условиях девалютизации российской экономики, когда многие банки из-за санкций оказались фактически отрезаны от долларовой и евровой систем и столкнулись с блокировкой своих активов, юань постепенно заменяет валюты, получившие статус «токсичных».

«В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», — констатирует ЦБ. Ежедневный максимальный лимит по новому инструменту составит 10 млрд юаней (101,6 млрд руб.), при необходимости Банк России сможет его скорректировать.

Сделки будут заключаться на Мосбирже в режиме безадресных сделок по рабочим дням. «При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта, процентной ставки по рублям — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 процентный пункт», — заключает ЦБ.

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Новый инструмент вводится в арсенал регулятора и в условиях повышенного спроса на китайскую валюту. В декабре—январе в России наблюдался дефицит юаневой ликвидности, о чем свидетельствовали отрицательные ставки по свопам «рубль — юань», писали авторы телеграм-канала «PRO облигации». Издание Frank Media со ссылкой на топ-менеджера крупного банка отмечало, что дефицит мог сложиться «из-за крупного игрока, которому по каким-то причинам пришлось в конце года вывести юани на счета в Китай».

С 13 января ЦБ и Минфин также возобновят действие бюджетного правила в модернизированном виде. Механизм, ранее предусматривавший покупку или продажу валюты в зависимости от цен на нефть, теперь тоже получит юаневую составляющую. Именно юани, а не доллары и евро будет по поручению Минфина продавать или покупать Банк России. Зависеть масштабы операций будут от прогнозируемого размера нефтегазовых доходов бюджета. В частности, в январе он недополучит от продажи сырья 54,5 млрд руб. — именно на эту сумму планируется продажа юаней. Таким образом, в январе бюджетное правило будет работать в сторону поддержки рубля.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
юань ЦБ РФ валютная ликвидность валютные свопы
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