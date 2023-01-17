ЦБ начнет предоставлять банкам юани для «ограничения волатильности»

ЦБ запускает новый инструмент, предусматривающий предоставление банкам юаней за рубли. Регулятор рассчитывает, что это поможет преодолеть «временные дисбалансы» из-за роста спроса на юань, который заменяет токсичные доллары и евро

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С 19 января Центробанк запустит «новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой». Об этом говорится в сообщении ЦБ. Срок сделки — один день: расчеты по первой части будут проходить в дату ее заключения, по второй — на следующий рабочий день.

Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Изначально ЦБ ввел такой инструмент в сентябре 2014 года в рамках перехода к плавающему курсу рубля. Сделки, которые осуществлял ЦБ, проходили в долларах и евро, а не в юанях.

Теперь, в условиях девалютизации российской экономики, когда многие банки из-за санкций оказались фактически отрезаны от долларовой и евровой систем и столкнулись с блокировкой своих активов, юань постепенно заменяет валюты, получившие статус «токсичных».

«В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», — констатирует ЦБ. Ежедневный максимальный лимит по новому инструменту составит 10 млрд юаней (101,6 млрд руб.), при необходимости Банк России сможет его скорректировать.

Сделки будут заключаться на Мосбирже в режиме безадресных сделок по рабочим дням. «При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта, процентной ставки по рублям — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 процентный пункт», — заключает ЦБ.

Новый инструмент вводится в арсенал регулятора и в условиях повышенного спроса на китайскую валюту. В декабре—январе в России наблюдался дефицит юаневой ликвидности, о чем свидетельствовали отрицательные ставки по свопам «рубль — юань», писали авторы телеграм-канала «PRO облигации». Издание Frank Media со ссылкой на топ-менеджера крупного банка отмечало, что дефицит мог сложиться «из-за крупного игрока, которому по каким-то причинам пришлось в конце года вывести юани на счета в Китай».

С 13 января ЦБ и Минфин также возобновят действие бюджетного правила в модернизированном виде. Механизм, ранее предусматривавший покупку или продажу валюты в зависимости от цен на нефть, теперь тоже получит юаневую составляющую. Именно юани, а не доллары и евро будет по поручению Минфина продавать или покупать Банк России. Зависеть масштабы операций будут от прогнозируемого размера нефтегазовых доходов бюджета. В частности, в январе он недополучит от продажи сырья 54,5 млрд руб. — именно на эту сумму планируется продажа юаней. Таким образом, в январе бюджетное правило будет работать в сторону поддержки рубля.