S&P оставил российский рейтинг без изменений

В Минфине решение агентства встретили позитивно. При этом в Москве выразили надежду на дальнейшее повышение рейтинга

Фото: Henny Ray Abrams / AP

Международное рейтинговое агентство S&P сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом. В сообщении агентства указывается, что темпы роста экономики в первом квартале замедлились, что сказалось и на пониженном прогнозе роста ВВП.

При этом в S&P допустили возможное понижение рейтинга в случае ухудшения геополитической ситуации, введения санкций в отношении государственных компаний и крупных российских банков.

В Министерстве финансов России решение агентства о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга оценили позитивно, говорится в сообщении, которое поступило в РБК. «Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста. Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России», - заявили в российском министерстве.

В Минфине также выразили надежду на повышение суверенного кредитного рейтинга России при сохранении позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижении зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители.

В феврале 2018 года S&P повысило рейтинг России до инвестиционного впервые за несколько лет. Аналитики агентства признали внешние риски.