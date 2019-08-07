Moody's посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России

Новые санкции США не повлияют на государственные финансы России в ближайшей перспективе, заявило рейтинговое агентство Moody's. Но на долгосрочном горизонте они окажут давление на российские инвестиции и доступ к технологиям

Владимир Путин (Фото: Иван Серкретарев / AP)

Хотя новые санкции не скажутся на кредитоспособности российского правительства в краткосрочной перспективе, их долгосрочные последствия будут серьезнее, пишет рейтинговое агентство Moody's Investors Service в отчете для инвесторов. «Амбиции российского президента Владимира Путина по повышению темпов роста и качества жизни будет сложнее реализовать при новых американских санкциях», — утверждает Moody's.

Новые санкции не отрезают Россию от международных рынков капитала, но ограничивают возможности по привлечению финансирования. Внутренние инвестиции и иностранные инвестиции в России, скорее всего, «останутся значительно ниже, чем если бы санкций не было».

Санкции также могут ограничить доступ России к западной экспертизе и финансированию, которые необходимы для модернизации российской экономики, считает Moody's.

Кроме того, внезапность объявления новых санкций отражает их «непрерывный и непредсказуемый характер».

Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.

Новые санкции запрещают участие банков США в первичных размещениях облигаций российского правительства в иностранной валюте, а также валютное кредитование американскими банками правительства и Центробанка. «Банки» трактуются расширительно и включают брокеров и дилеров ценных бумаг, дилеров товарных фьючерсов и опционов, торговцев валютой, клиринговые компании, инвестиционные компании, «корпоративные социальные программы» (то есть негосударственные пенсионные фонды), холдинговые компании. Но санкции пока не затронули вторичный рынок российских госбумаг и рынок рублевых ОФЗ.

Уход от доллара

План по привлечению с рынка внешних займов на 2019 год уже перевыполнен, а на 2020–2021 годы пока запланированы очень умеренные заимствования в размере $3 млрд ежегодно. Более того, у России избыток ликвидных резервов, которые позволяют в принципе обойтись без выпуска международных облигаций. Средства правительства на счетах в Центробанке достигли 10,4 трлн руб. в середине 2019 года — 9,5% ожидаемого ВВП за 2019 год.