Власти предсказали падение роста реальных доходов почти до нуля

В базовом сценарии Минэкономразвития потребительский спрос затормозится в 2020 году до 0,6%. Рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к году к концу 2020 года (с 22–24% в 2018 году). Но не исключен и спад экономики. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий «внезапной остановки» потребительского кредитования», — предупреждает министерство. В таком случае ВВП в 2021 году сократится на 0,6% (вместо роста в 3,1% в базовом сценарии).
Впрочем, «внезапная остановка» потребительского кредита и рецессия в 2021 году — это маловероятный сценарий, заявил Орешкин. «Мы не считаем высокой вероятность этого сценария с учетом тех действий, которые должен предпринять ЦБ», — уточнил он.
В целом ключевыми рисками для реализации обновленного макропрогноза Минэкономразвития считает глобальную рецессию, неконтролируемое развитие кредитного цикла, а также пробуксовку структурных реформ.
На фоне неизбежного торможения потребительского спроса основным драйвером экономического роста в 2020 году будут инвестиции: они, по прогнозу, возрастут на 5% (но это все равно меньше, чем в предыдущем прогнозе, — 7%). Минэкономразвития оптимистично смотрит на причины ускорения инвестиций: оно будет вызвано «снижением избыточных административных издержек бизнеса» и «восстановлением доверия к правоохранительной и судебной системе».
Министерство закладывает в базовый макропрогноз предпосылку об успешной реализации пяти направлений по улучшению бизнес-климата в стране. Речь идет о реформе контроля и надзора, включая запуск регуляторной гильотины, об эффективной работе механизма «Трансформация делового климата», а также о принятии закона о защите капиталовложений и формировании в регионах программ инвестразвития. Пятым направлением Минэкономразвития назвало «повышение доверия к правоохранительной системе».
Есть «конкретные предпосылки» к тому, чтобы рассчитывать на восстановление доверия к правоохранительной системе со следующего года, сказал Орешкин, но отказался привести детали обсуждений в правительстве на эту тему.
Минэкономразвития оценило эффекты реализуемых и планируемых к реализации структурных мер экономической политики на рост ВВП в долгосрочной перспективе. Ведомство исходило из предположения, что соответствующие структурные показатели России вырастут до уровней «динамично растущих стран» (Чехия, Южная Корея), развитых стран — экспортеров сырья (Австралия, Новая Зеландия). Получилось, что в среднем увеличение ВВП на душу населения в результате структурных мер экономической политики составит 1,5 п.п. в ближайшие шесть лет. Согласно результатам модели, основным фактором ускорения станет увеличение инвестиционной активности — оно обеспечит 85% дополнительного роста ВВП в предстоящие шесть лет. При этом в основном рост инвестиций будет обеспечен улучшением качества регулирования.
Реальные доходы не хотят расти
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее (фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд). Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5% (в предыдущем прогнозе — 12%).
Темп роста экономики России неудовлетворительный, а ситуация с реальными доходами населения и вовсе «не может не вызывать беспокойство», заявил 26 августа президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%. В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: сокращение реальных доходов населения составило 1,3%.