Власти предсказали падение роста реальных доходов почти до нуля

Минэкономразвития снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. В 2020-м теперь ожидается более скромный рост ВВП, чем в предыдущем прогнозе, а в 2021-м министерство даже допускает рецессию

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Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год: оно предсказывает серьезное сокращение инфляции на фоне перелома кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса. Оценка роста ВВП на будущий год понижена с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3%, следует из материалов Минэкономразвития (есть у РБК). На текущий год министерство пересмотрело прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения, понизив их предполагаемый рост почти до нуля с 1% в предыдущем варианте.

Обновленная версия макропрогноза будет обсуждаться 19 сентября на заседании правительства, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. Параметры будут использоваться при формировании бюджета на следующий цикл, но они еще могут быть скорректированы к заседанию.

Экономика в «плохом» равновесии

Сейчас наблюдается второй бум потребительского кредитования (первый был в 2012–2013 годах), отметило министерство. И система перешла в «плохое» равновесие: высокий темп потребительского кредитования поддерживает цены, вынуждая Банк России держать ставку на повышенном уровне, считают в Минэкономразвития. Это негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, а рост процентных платежей населения по кредитам вносит дополнительный отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов.