Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США

В Fitch считают, что России удастся справиться с новыми санциями США, однако эффект от расширения ограничений может сказаться на инвестициях и перспективах роста экономики страны

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Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

«Повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние волатильности нефтяных цен», — указывает Fitch. Благодаря консервативной бюджетной политике Россия сумела снизить цену нефти, обеспечивающую бездефицитный бюджет, с $110 за барр. в 2013 году до лишь $43 в 2018-м.

Fitch также прогнозирует, что международные резервы России вырастут до $591 млрд в 2021 году по сравнению с $520 млрд сейчас. «Fitch прогнозирует, что в 2019 году правительство России станет чистым кредитором», — говорится в релизе (то есть валютные активы правительства, включая депозиты бюджета в иностранной валюте, превысят его внешний долг. — РБК).

Агентство Fitch, в отличие от других двух глобальных агентств, не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории (до «мусорной»), то есть всегда оценивало перспективы страны выше Moody’s и S&P. Теперь российский рейтинг по версии Fitch находится на уровне Мексики, Болгарии, Казахстана, Венгрии.