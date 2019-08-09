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Экономика ,  
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Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США
В Fitch считают, что России удастся справиться с новыми санциями США, однако эффект от расширения ограничений может сказаться на инвестициях и перспективах роста экономики страны
Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

«Повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние волатильности нефтяных цен», — указывает Fitch. Благодаря консервативной бюджетной политике Россия сумела снизить цену нефти, обеспечивающую бездефицитный бюджет, с $110 за барр. в 2013 году до лишь $43 в 2018-м.

Fitch также прогнозирует, что международные резервы России вырастут до $591 млрд в 2021 году по сравнению с $520 млрд сейчас. «Fitch прогнозирует, что в 2019 году правительство России станет чистым кредитором», — говорится в релизе (то есть валютные активы правительства, включая депозиты бюджета в иностранной валюте, превысят его внешний долг. — РБК).

Финансы
Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию

Агентство Fitch, в отличие от других двух глобальных агентств, не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории (до «мусорной»), то есть всегда оценивало перспективы страны выше Moody’s и S&P. Теперь российский рейтинг по версии Fitch находится на уровне Мексики, Болгарии, Казахстана, Венгрии.

В агентстве напомнили о втором пакете санкций США против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В Fitch считают, что низкий уровень госдолга, фискальные активы и большой объем валютных резервов позволят противостоять ограничениям.

«Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах роста», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает непредсказуемый характер американских санкций и допускает, что США расширят санкции на весь госдолг или введут дополнительные санкции против госбанков, однако, по мнению Fitch, «двойной профицит России (платежного баланса и бюджета. — РБК), низкий госдолг, активы бюджета и крупные золотовалютные резервы означают, что Россия способна выдержать санкции».

Популярность правительства и президента оказались под давлением, особенно после повышения пенсионного возраста, отмечает Fitch. Но «усилившийся социальный активизм и готовность протестовать остаются локализованными и не сформировали общенационального политического движения и не усилили неорганизованную оппозицию», – утверждает агентство.

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

Проблемой остается низкий экономический рост (Fitch ожидает, что он составит только 1,9% в 2020–2021 годах), и неспособность правительства поднять рост и улучшить качество жизни может усилить «политическое и общественное давление».

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва приветствует решение Fitch повысить долгосрочный кредитный рейтинг страны. «Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений», — заявил он журналистам.

Авторы: Иван Ткачёв, Константин Нагаев
Теги: Fitch, рейтинг России
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