Вице-канцлер ФРГ счел сокращение поставок газа признаком работы санкций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 08:01
Производители биотоплива из опилок предупредили о резком падении продаж Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
При крушении Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека Общество, 07:25
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 07:18
Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде Политика, 07:18
Крупнейшие компании не увидели разницы между бакалаврами и специалистами Общество, 07:00
Вице-канцлер ФРГ счел сокращение поставок газа признаком работы санкций Политика, 06:59
Минобороны назвало причину «жесткой посадки» Ил-76 под Рязанью Общество, 06:32
Больше половины россиян заявили, что нашли первую работу в 14-17 лет Общество, 06:30
Что могут сделать власти, чтобы удержать курс выше 50 руб. за доллар Pro, 06:00
При крушении Ил-76 под Рязанью погибли три человека Общество, 05:20
Politico узнала о намерении Зеленского уволить главу СБУ Политика, 05:06
Филологи оценили призыв Матвиенко заменить слова «воркшоп» и «бебиситтер» Политика, 05:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Вице-канцлер ФРГ счел сокращение поставок газа признаком работы санкций

Вице-канцлер Германии назвал сокращение поставок газа признаком эффективности санкций
В Германии появляется дефицит газа, однако сокращение поставок из России говорят о том, что санкции работают эффективно, сказал вице-канцлер
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Сокращение поставок газа из России можно считать показателем эффективных санкций, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.

Россия получает деньги от продажи ископаемого топлива, но санкции ограничивают список тех товаров и услуг, которые Москва может импортировать, отметил он.

Хабек предположил, что Россия не может ничего приобрести на деньги от поставок энергоносителей. «Если эти деньги ей больше не понадобятся, то Россия может уменьшить поставки газа. Это также признак того, что санкции чрезвычайно эффективны», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Он назвал газ дефицитным товаром в Германии и заявил, что Россия использует его как оружие против страны.

Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу
Политика
Фото:Сергей Гриц / AP

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в ответ на военную операцию страны на Украине. В их числе запрет на денежные отношения с российскими физическими, юридическими лицами и организациями.

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через газопровод «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Это произошло из-за того, что немецкая компания Siemens задержала ремонт газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая».

Siemens объяснила, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, они были поставлены в Россию в 2009 году. Один двигатель находится на ремонте в Монреале, при этом вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции

Проблемы с транзитом газа также произошли из-за выработки межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и технических неисправностях двигателей, которое выявил Ростехнадзор, заявлял «Газпром».

На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель немецкой компании Siemens на станции «Портовая», так как заканчивался срок межремонтной наработки до капитального ремонта. С 16 июня производительность станции опустилась до 67 млн куб. м газа в сутки.

«С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков ответил на опасения Германии по поводу прекращения поставок газа
Политика
Фото:Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС

23 июня Германия повысила уровень предупреждения режима ЧС по газу до второго. Он предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос.

После этого Песков заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Германию.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
сокращение поставки газа санкции Германия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен
Бизнес
FT узнала об опасении Германии полного перекрытия Россией поставок газа
Политика
На саммите G7 обсудят проблему с газовой турбиной «Северного потока»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter