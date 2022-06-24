Вице-канцлер ФРГ счел сокращение поставок газа признаком работы санкций

В Германии появляется дефицит газа, однако сокращение поставок из России говорят о том, что санкции работают эффективно, сказал вице-канцлер

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Сокращение поставок газа из России можно считать показателем эффективных санкций, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.

Россия получает деньги от продажи ископаемого топлива, но санкции ограничивают список тех товаров и услуг, которые Москва может импортировать, отметил он.

Хабек предположил, что Россия не может ничего приобрести на деньги от поставок энергоносителей. «Если эти деньги ей больше не понадобятся, то Россия может уменьшить поставки газа. Это также признак того, что санкции чрезвычайно эффективны», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Он назвал газ дефицитным товаром в Германии и заявил, что Россия использует его как оружие против страны.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в ответ на военную операцию страны на Украине. В их числе запрет на денежные отношения с российскими физическими, юридическими лицами и организациями.

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через газопровод «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Это произошло из-за того, что немецкая компания Siemens задержала ремонт газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая».



Siemens объяснила, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, они были поставлены в Россию в 2009 году. Один двигатель находится на ремонте в Монреале, при этом вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций.

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Проблемы с транзитом газа также произошли из-за выработки межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и технических неисправностях двигателей, которое выявил Ростехнадзор, заявлял «Газпром».

На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель немецкой компании Siemens на станции «Портовая», так как заканчивался срок межремонтной наработки до капитального ремонта. С 16 июня производительность станции опустилась до 67 млн куб. м газа в сутки.

«С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.



23 июня Германия повысила уровень предупреждения режима ЧС по газу до второго. Он предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос.

После этого Песков заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Германию.



