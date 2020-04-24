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Пандемия коронавируса ,  
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Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

В феврале в 100 млрд руб. эксперты оценивали возможные общие потери России от коронавируса. Сейчас, по словам Максима Решетникова, Россия столько теряет в день
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, экономика страны ежедневно теряет 100 млрд руб. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день, и это очень большие потери, которые мы несем», — сказал министр в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам Решетникова, в 2020 году дефицит бюджета России может составить 4,5–5% ВВП, однако все социальные обязательства государства будут выполнены. В пятницу ЦБ оценил максимальный спад ВВП России в 2020 году в 6%.

В феврале 2020 года, когда эпидемия коронавируса еще не достигла России, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко оценивал в 100 млрд руб. возможные совокупные потери экономики страны «в течение острого периода развития вируса».

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Экономика
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Тогда же министр финансов России Антон Силуанов говорил, что в связи с эпидемией коронавируса российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем. Однако уже в марте министр признал, что из-за коронавируса происходит сжатие целых секторов экономики России.

Позднее сумма 100 млрд руб. упоминалась уже в качестве возможного убытка отдельных отраслей российской экономики — авиакомпаний, застройщиков или банков, а затем счет пошел на триллионы. В середине апреля глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предупредила, что из-за коронавируса уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) заявили, что отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Решетников, Минэкономразвития
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