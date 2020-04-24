Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

В феврале в 100 млрд руб. эксперты оценивали возможные общие потери России от коронавируса. Сейчас, по словам Максима Решетникова, Россия столько теряет в день

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, экономика страны ежедневно теряет 100 млрд руб. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день, и это очень большие потери, которые мы несем», — сказал министр в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам Решетникова, в 2020 году дефицит бюджета России может составить 4,5–5% ВВП, однако все социальные обязательства государства будут выполнены. В пятницу ЦБ оценил максимальный спад ВВП России в 2020 году в 6%.

В феврале 2020 года, когда эпидемия коронавируса еще не достигла России, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко оценивал в 100 млрд руб. возможные совокупные потери экономики страны «в течение острого периода развития вируса».