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Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Помимо этого до 15,5 млн человек потенциально могут лишиться работы. Аналитики оценили сокращение налогов, страховых взносов и сборов в 4,2 трлн руб.

По данным исследования НРА, из-за режима самоизоляции у сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом выражении. Аналитики полагают, что сфера услуг потеряет 77,5%, производства одежды и обуви — 52,7%, а область культуры, спорта, организации развлечений и досуга — 46,1%.

Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).

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«Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — говорится в обзоре.

Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п.п. ниже рыночной. Помимо этого глава государства поручил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса средства на обеспечение сотрудников зарплатами — по 12,1 тыс. руб. на работника.

Путин также предложил направить регионам дополнительно 200 млрд руб. «на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов» и 23 млрд руб. авиакомпаниям.

В начале апреля РБК писал со ссылкой на данные Банка России, что власти накопили перед кризисом денежную подушку в размере 18 трлн руб. Ликвидные активы правительства, то есть рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и ЦБ, составили 15,3 трлн руб., еще 2,4 трлн руб. — у региональных правительств. Однако аналитики пришли к выводу, что потратить эти средства на помощь экономике власти не смогут из-за бюджетного правила. Когда цены на нефть ниже $40, Минфин должен продавать валюту, чтобы компенсировать недостающие доходы от нефтегазового сектора.

Теги: коронавирус, Россия
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