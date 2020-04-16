Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Помимо этого до 15,5 млн человек потенциально могут лишиться работы. Аналитики оценили сокращение налогов, страховых взносов и сборов в 4,2 трлн руб.

По данным исследования НРА, из-за режима самоизоляции у сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом выражении. Аналитики полагают, что сфера услуг потеряет 77,5%, производства одежды и обуви — 52,7%, а область культуры, спорта, организации развлечений и досуга — 46,1%.

Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).