Moody's допустило потерю банками России 150 млрд руб. из-за СOVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Аналитики спрогнозировали падение спроса на офисы в Москве на 23% Бизнес, 14:27 Борис Джонсон заразился коронавирусом Политика, 14:22 В России разработали определяющий людей с иммунитетом к коронавирусу тест Общество, 14:18 Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус Политика, 14:09 Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом Общество, 14:04 Мишустин посоветовал гражданам не покидать дома следующую неделю Общество, 14:01 «Яндекс.Карты» зафиксировали снижение пробок на дорогах в Москве Общество, 14:00 Клиент не знает, что хочет: как ретейлеру стать незаменимым Pro, 14:00 АСВ расширило перечень банков для «охоты» за активами их владельцев Финансы, 13:57 Александр Чернокульский — РБК: «Борьба за климат обойдется дороже» Зеленая экономика, 13:56  Биткоин поставил новый антирекорд. Но майнить снова стало выгодно Крипто, 13:51 Лондон на замке: как проходит карантин в британской столице Стиль, 13:49 Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах Экономика, 13:45 Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Общество, 13:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Moody's допустило потерю банками России 150 млрд руб. из-за СOVID-19

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В России банки могут потерять свыше 150 млрд руб. из-за предоставления кредитных каникул россиянам, пострадавшим от коронавируса, и малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, поступившем в РБК.

«Не менее 10% всех розничных заемщиков будет иметь право на льготный период. Банки потеряют или получат с опозданием более 100 млрд руб. процентного дохода, что составляет 5% годового дохода сектора», — говорится в документе.

Помимо этого на льготный период могут претендовать 20% представителей малого и среднего бизнеса, что также приведет к потере российскими банками 50 млрд руб. (2,5% годовой прибыли).

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Экономика

Также Moody's ожидает, что некоторые вкладчики этой категории могут сократить свои депозиты, чтобы избежать уплаты налога.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Среди предлагаемых мер — каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, чей месячный доход сократился более чем на 30% и для индивидуальных предпринимателей.

Теги: Россия, Moody's, коронавирус, банки
Материалы по теме
Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах
Общество
ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса
Финансы
Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter