Moody's допустило потерю банками России 150 млрд руб. из-за СOVID-19

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В России банки могут потерять свыше 150 млрд руб. из-за предоставления кредитных каникул россиянам, пострадавшим от коронавируса, и малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, поступившем в РБК.

«Не менее 10% всех розничных заемщиков будет иметь право на льготный период. Банки потеряют или получат с опозданием более 100 млрд руб. процентного дохода, что составляет 5% годового дохода сектора», — говорится в документе.

Помимо этого на льготный период могут претендовать 20% представителей малого и среднего бизнеса, что также приведет к потере российскими банками 50 млрд руб. (2,5% годовой прибыли).

Также Moody's ожидает, что некоторые вкладчики этой категории могут сократить свои депозиты, чтобы избежать уплаты налога.